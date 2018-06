Jubiläumsjahr geht mit großem Fest zu Ende

Mit einem Schlachtfest und einem Fußballspiel der Bürgermeisterelf gegen eine Auswahl ehemaliger DJK-Fußballer geht das Jubiläumsjahr der DJK Schwabsberg/Buch zu Ende. Der Sportverein und seine Mitglieder blicken zuversichtlich in die Zukunft.

2017 ist für die DJK Schwabsberg/Buch ein besonderes Jahr. Der größte Sportverein in Rainau feiert sein 50-jähriges Bestehen. Der runde Geburtstag war für den Verein Anlass genug, dieses Ereignis ausgiebig zu feiern. Entsprechend voll war der Veranstaltungskalender in den vergangenen Monaten. Der Startschuss ins Jubiläumsjahr fiel bei der Hauptversammlung im März. Im selben Monat folgten ein Festgottesdienst in der Sankt-Martinus-Kirche in Schwabsberg. Die beiden großen Höhepunkte waren der Festakt in der Jagsttalhalle im Mai und das Seefest am Bucher Stausee inklusive Kinderfest im Juli. Mit mehreren Tausend Besuchern an drei Tagen war dies für die DJK eines der größten Feste in der Geschichte des Vereins.

DJK-Old-Stars treffen auf Bürgermeisterelf

Am Freitag, 22. September, setzt der Jubilar ein dickes Ausrufezeichen und einen Punkt hinter ein aufregendes Vereinsjahr. Das jährliche Schlachtfest der DJK Schwabsberg/Buch wird zum offiziellen Programmpunkt im Veranstaltungskalender zum 50-Jährigen erhoben. „Halt nur etwas größer“, meint der DJK-Vorsitzende Max Rose. Mit etwas größer meint der Vereinschef, dass es in diesem Jahr noch ein unterhaltsames Rahmenprogramm rund um das Schlachtfest geben wird. Gleich am Freitag treffen die DJK-Old-Stars, ehemalige aktive Fußballer der 90er-Jahre-Generation in einem Freundschaftsspiel auf die Bürgermeisterelf des Ostalbkreises. Selbstverständlich wird Rainaus Bürgermeister Christoph Konle seine zehn Amtskollegenfreunde auf dem Rasen auflaufen lassen. Beginn des Spiels ist um 17 Uhr auf dem Sportgelände der DJK Schwabsberg/Buch. Otto Raab und Bruno Schrimpf, beides ehemalige Schiedsrichter, die über 35 Jahre in dieser Funktion für die DJK tätig waren, werden das Spiel jeweils ein Halbzeit lang leiten.

Am Samstag, 23. September, treffen sich die AH-Mannschaften der DJK Schwabsberg/Buch, des SV Dalkingen, SG Schrezheim und des SV Lauchheim zu einem Blitzturnier in Schwabsberg. An allen drei Tagen, von Freitag bis Sonntag, werden die Gäste von den DJK-Vereinsmitgliedern bewirtet. „Kein Schlachtfest ohne die traditionelle Schlachtplatte, Schweine- und Krustenbraten“, verspricht Rose. „Das Jubiläumsjahr hat allen vom Verein Spaß gemacht“, sagt Rose. Die große DJK-Familie sei durch dieses Ereignis noch stärker zusammengewachsen und hatte auf die zwischenmenschlichen Beziehungen einen durch und durch positiven Effekt. Dies soll dann bei der Weihnachtsfeier im Dezember nochmals deutlich werden. „Danke für das Jahr“ ist dann das Motto der vereinsinternen Schlussfeier.