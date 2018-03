Jeden Donnerstag geht die Schwabsberger Grundschule baden

Jeden Donnerstag geht die Grundschule Schwabsberg zum Schwimmunterricht ins Ellwanger Wellenbad. Die Viertklässler Simon Hügler und Johannes Köder haben für den „Zeitungstreff 2018“ alles Wissenswerte zusammengefasst.

Ziel des Unterrichts ist, dass alle Schüler am Jahresende schwimmen und tauchen können. Zu Beginn jeder Stunde machen die Kinder im Nicht-Schwimmerbecken ein paar schöne Spiele zum Aufwärmen. Danach gehen alle ins tiefe Schwimmerbecken, um ein gefahrloses Hineinspringen und Tauchen zu üben. Die neuen Schwimmer können durch eine Strecke von 25 Meter und einen Ring tauchen das Seepferdchen-Abzeichen erarbeiten. Die Älteren können sich das Seepiraten-Abzeichen erarbeiten, in dem sie 100 Meter am Stück schwimmen und fünf Meter tauchen. Auch während des Schwimmunterrichts, und bei privaten Badebesuchen müssen Sicherheitsregeln im Bad eingehalten werden, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden. Beim Schwimmen besteht großes Gefahrenpotenzial, darum werden die Kinder von mindestens zwei Lehrkräften beaufsichtigt. Sie werden außerdem noch zusätzlich von zwei Bademeistern unterstützt. Meistens gehen alle Kinder stolz mit Ihren Abzeichen am Jahresende nach Hause, mit der Sicherheit, nicht hilflos sich im Wasser zu fühlen.