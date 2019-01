2019 ist in Rainau das Jahr der großen Straßenbaumaßnahmen. Mit der Wohnumfeldmaßnahme in Dalkingen und der Sanierung des Bahnhofwegs in Schwabsberg wird die Verwaltung zwei große Projekte angehen.

Im April startet mit der Umsetzung der Wohnumfeldmaßnahme Sechtastrasse/Kapellenweg in Dalkingen eine der größten Strassenbaumaßnahmen, die die Gemeinde Rainau in diesem Jahr geplant hat. Insgesamt rechnet die Verwaltung mit Kosten von 2,42 Millionen Euro. Ein großer Teil fließt dabei in die Kanal- und Rohrleitungsarbeiten.

Dabei hatte man zu Ausschreibungsbeginn, Ende Dezember 2018, noch mit einem niedrigeren Baupreis, kalkuliert. „Die Baufirmen sind derzeit aber voll ausgelastet. Aufgrund der starken Baukonjunktur sind eben auch die Preise für Material und Lohn derzeit überdurchschnittlich hoch. Das verteuert auch unsere Bauprojekte“, sagt Bürgermeister Christoph Konle.

Im konkreten Fall der Wohnumfeldmaßnahme in Dalkingen soll deshalb von der zunächst noch geplanten Erstellung eines Fußgängerstegs abgesehen werden – um Kosten einzusparen. „Sollte sich der Gemeinderat doch noch für den Bau eines Fußgängerstegs über die Sechta entscheiden, muss dieser Kostenpunkt nachfinanziert werden“, sagt Konle. Bislang sei sich der Gemeinderat in dieser Frage aber noch nicht einig. Erfreulich aus Gemeindesicht ist indes die jetzt endgültig freigegebene Sanierung des Bahnhofwegs in Rainau-Schwabsberg. Zwar liegen die Kosten um 19,5 Prozent über den ursprünglichen Kostenschätzungen. Diesen Umstand aber nimmt der Gemeinderat gerne in Kauf. Der Grund: Seit 40 Jahren ist die Sanierung des Bahnhofwegs in Schwabsberg ein Thema. Die Zeit ist also reif für die Umsetzung der Maßnahme. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf aktuell 612 000 Euro.

Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibungen ist bei beiden Baumaßnahmen die Firma Haag-Bau aus Neuler als günstigster Bieter hervorgegangen.

Baubeginn bei der Wohnumfeldmaßnahme in Dalkingen soll im April sein. Mit dem Abschluss der Maßnahme wird bis spätestens November 2020 gerechnte.

De Sanierung des Bahnhofwegs in Schwabsberg beginnt bereits im März und geht voraussichtlich bis Oktober 2019.