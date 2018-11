Die Mitglieder des Kirchenchores Dalkingen haben sich jetzt zu ihrer Cäcilienfeier getroffen. Eröffnet wurde die Feier mit einem Gottesdienst für die verstorbenen Chormitglieder. Danach ging es ins Schützenhaus Weiler.

Hier stand nach der Begrüßung durch den Chorvorsitzenden Anton Deis zunächst ein gemeinsames Essen auf dem Programm, ehe Schriftführer Michael Großkopf der Versammlung von den zahlreichen kirchlichen Auftritten und gemeinsamen Aktivitäten des Chores, wie zum Beispiel einem Ausflug zu den Wasserfällen in Bad Urach, berichtete. Über die Finanzen informierte Claudia Häfele. Ihr wurde von den Kassenprüfern Hildegard Walzhauer und Franz Helmle „eine tadellose Kassenführung“ bestätigt.

Anschließend bedankte sich Pfarrer Jürgen Zorn in seinem Grußwort beim Chor für das Engagement. Es sei heute keine Selbstverständlichkeit mehr, in einem Kirchenchor zu singen und bei kirchlichen Festen stets da zu sein. Ebenso erfreut zeigte sich der Pfarrer über den Zuwachs an jungen Sängerinnen für den neuen Projektchor. Zorn informierte abschließend noch über den aktuellen Sachstand in Sachen Gemeindehaus Dalkingen.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Hildegard Walzhauer und Franz Helmle in ihrem Amt als Kassenprüfer einstimmig wiedergewählt.

Bei den Ehrungen konnte Vorsitzender Anton Deis für 40 Jahre geehrt werden. Katharina Schmid wurde in Abwesenheit für 30 Jahre Singen im Chor gewürdigt. Für 20-jährige Tätigkeit im Ausschuss wurden Ingrid Göggerle und Regula Sturm geehrt und für fünfjährige Tätigkeit als Kassiererin Claudia Häfele. Für den Besuch aller Singstunden erhielt Michael Großkopf ein kleines Präsent.

Im Anschluss folgte noch das Grußwort von Chorleiterin Victoria Kucher, die sich für den guten Singstundenbesuch bedankte. Man habe im vergangenen Jahr mehr als zehn neue Lieder einstudieren können sowie die Haydn-Messe „Missa Brevis“.