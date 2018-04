Am kommenden Wochenende, 28. und 29. April 2018 findet in Rainau-Schwabsberg die große Gewerbeschau des Handels- und Gewerbevereins Rainau e.v. (HGV) statt. Die interessante Leistungsschau, die nur alle fünf Jahre stattfindet, steht in diesem Jahr vor dem Hintergrund des 20-jährigen Jubiläums des HGV. An die 30 Aussteller nehmen in diesem Jahr wieder teil.

Eine der größten Veranstaltungen der Gemeinde

Ein kleines und ein etwas größeres Jubiläum darf der HGV Rainau in diesem Jahr feiern. Vor 20 Jahren traten insgesamt 20 Gründungsmitglieder dem Verein bei. Viele davon sind auch heute noch dabei. „Das zeigt doch die starke Verbundenheit zum HGV“, meint der Vorsitzende Josef Ilg. Der HGV Rainau zählt zu einen der kleineren Vereinsgemeinschaften in Rainau. Dafür aber organisieren seine Mitglieder eine der größten jährlichen Veranstaltungen in der Gemeinde, den Rainauer Advent. Der beliebte Weihnachtsmarkt lockt jedes Jahr viele hundert Gäste und Besucher an und bringt diese in die richtige Weihnachtsstimmung. Genauso interessant ist die alle fünf Jahre stattfindende Gewerbeschau, die das vielfältige Leistungsangebot des Rainauer Gewerbes wiederspiegelt. „Auf diese Veranstaltung freuen wir uns jedes mal ganz besonders“, sagt Ilg. Heuer findet die Gewerbeschau zum fünften Male statt und feiert somit ein kleines Jubiläum. Am Samstag, 28. April 2018 startet die Gewerbeschau in Rainau mit der offiziellen Eröffnung um 15 Uhr mit allen Ausstellern und Gästen. Anschließend geht es in einem Rundgang durch die Schau in und um die Jagsttalhalle in Schwabsberg. Von 16 bis 20 Uhr steht die Ausstellung offen für alle Besucher. Im Anschluss lädt der HGV alle Teilnehmer und Besucher zu einem gemütlichen Cocktailabend mit der Band „ Heydey“ ein, der bis etwa 22 Uhr geht. Am Sonntag, 29. April 2018 öffnet die Schau um 11 Uhr und geht bis 18 Uhr. Die Besucher erwarten neben den zahlreichen Ausstellern auch viele Vorträge. Im Mittelpunkt stehen die Themen „Pflege im Alter“ und „Digitale Zukunft“. Die genauen Zeiten sind am Samstag, 28.April 2018, 18 Uhr „Leistungen aus der Pflegeversicherung: Was steht Ihnen bei Pflegebedürftigkeit zu?“. Am Sonntag, 29.April 2018, 13 Uhr

„Gute Pflege im ländlichen Raum: Zukunftskonzepte am Beispiel des geplanten Seniorenhauses in Rainau“ und um 14 Uhr „Digitalisierung und Pflege: ein Blick in die Zukunft. Wie sieht es in 10 Jahren aus?“. Die Vorträge haben eine Dauer von etwa 40 bis 50 Minuten und finden im Geräteraum der Jagsttalhalle statt. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. An beiden Tagen gibt es Kulinarisches von den teilnehmenden Betrieben an der Gewerbeschau. Sonntags wird auch ein Mittagstisch angeboten. Ebenfalls gibt es am Sonntag ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken, Minibaggern und vielem mehr.