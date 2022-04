HG-Schüler aus Rainau startet bei baltischer Informatik-Olympiade in Lübeck

Die „Baltische Olympiade für Informatik“, kurz BOI, findet vom 28. April bis 3. Mai in Lübeck statt. Etwa 60 Jugendliche aus zehn Ländern lösen im Rahmen dieses Wettbewerbs komplexe Aufgaben durch die Entwicklung von Algorithmen. Mirko Landgraf aus Rainau ist Mitglied des deutschen Teams.

An der baltischen Informatik-Olympiade nehmen primär Teams aus den Ostsee-Anrainerstaaten teil, es werden gelegentlich aber auchMannschaften aus anderen Ländern dazu eingeladen. Der Wettbewerb ist auf demselben hohen Niveau wie die Internationale Informatik-Olympiade (IOI). Die deutschen Teilnehmer mussten sich vorher im Bundeswettbewerb für Informatik über drei Runden beweisen. Es folgten zwei weitere Auswahlverfahren im Wettbewerbsmodus.

Mirko Landgraf, Schüler am Ellwanger Hariolf-Gymnasium, nimmt seit 2018 am Bundeswettbewerb teil. Den Großteil seiner Kenntnisse und Fähigkeiten hat er in zahllosen Stunden autodidaktisch erworben. Über Java, Python und einige andere Programmiersprachen gelangte er schließlich zu der komplexen Sprache C++. Aber auch Mathematik, logisches Denken und Englisch sind wichtig.

Als Auszeichnung für seine Leistungen beim Bundeswettbewerb für Informatik durfte Landgraf an Veranstaltungen des Max-Planck-Instituts, des Hasso-Plattner-Instituts, der Frankfurt School of Finance & Management sowie anderer Einrichtungen teilnehmen.

„Leider fanden fast alle dieser Veranstaltungen im letzten Jahr nur online statt”, bedauert Landgraf. „Umso mehr freue ich mich auf Lübeck, auf das direkte Zusammentreffen mit Teilnehmern aus verschiedenen Ländern.” Ab Herbst möchte er Informatik studieren.