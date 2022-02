„Herz für den Ostalbkreis“ ist jetzt am Bucher Stausee

Besucher des „Leuchtturm-Kiosks“ und Spaziergänger haben bereits das bunte Steinherz am Bucher Stausee entdeckt. Stefan Kitzberger, der Pächter des Seekiosks, freut sich über eine weitere Attraktivität und stellt gerne für die Ausstellung den Seepavillon zur Verfügung.

Das Kunstprojekt unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Joachim Bläse startete im November 2020 und wurde initiiert von der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung des Landratsamt Ostalbkreis, Petra Pachner, sowie Susanne Schienle von der Lebenshilfe Aalen.

Grundierte Steine wurden an Interessierte verteilt und bemalt. Mit vielen Grüßen, Kommentaren und Gedanken versehen kam bald ein munteres Sammelsurium an kunterbunten Wackersteinen zusammen. Alle zusammen bilden nun ein großes, vor Kreativität strotzendes Herz – das „Herz für den Ostalbkreis“, ein kreatives Symbol der Solidarität der Gesellschaft auch in Zeiten von Corona. „Ein großes Lob und vielen Dank an die vielen Künstlerinnen und Künstler, die diese Steine so vielfältig bemalt haben“, sagt Petra Pachner.

Dieses Herz wandert nun quer durch den Ostalbkreis. Als „Zeichen für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft“ lag es bereits in zahlreichen Kommunen und Einrichtungen. Das Projekt war alleine anhand der Besucherzahlen und der vielen Nachfragen ein großer Erfolg und entwickelte sich zu einem regelrechten Besuchermagneten an den einzelnen Ausstellungsorten. „Mit unserer Idee dieses inklusiven Projekts wollen wir das Thema Inklusion über die Stadtgrenzen hinaus transportieren und zu einer lebendigen Inklusion motivieren“ so Susanne Schienle. So sei es auch zu interessanten Begegnungen und Gesprächen mit vielen Menschen der Aktion gekommen, über die sich Petra Pachner besonders freut.

Nun wird die Wanderausstellung bei Stefan Kitzberger in seinem Seepavillon in Rainau-Buch den letzten Stopp einlegen. Im Rahmen einer Finissage am 2. April wird Landrat Bläse ein Grußwort sprechen. Und dann legt das Herz eine Pause ein – bis zum nächsten Wiedersehen, verraten die beiden Initiatorinnen Petra Pachner und Susanne Schienle mit einem vielsagenden Lächeln.