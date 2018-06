Gottfried hört nach 34 Jahren auf

Nach 34 Jahren ist Gerhard Gottfried bei der Hauptversammlung der Schützenkameradschaft Weiler als Jugendtrainer verabschiedet worden. Außerdem blickten die Schützen auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Jugendleiterin Stefanie Traub hielt die Laudatio auf Jugendtrainer Gerhard Gottfried, der nach 34 Jahren ausschied. Seit 1984 kümmerte er sich um die Bedürfnisse der Jugend. Durch seine menschliche, ruhige und kameradschaftliche Art habe er nicht nur die Jugend, sondern den ganzen Verein geprägt, er gehöre ins Schützenhaus wie das Inventar. Gottfried selbst sagte kündigte bereits vor einem Jahr an, nach mehr als 30 Jahren als Trainer und Betreuer der Jugend diese Funktion an andere zu übergeben. Nun sei es dann so weit, der junge Trainerstab betreue bereits die Jugend. Schließlich überreichte er symbolisch seine Schlüssel an die Vorstandschaft mit der Bitte, diese an die neuen Verantwortlichen zu übergeben.

Zuvor blickte Vorsitzender Andreas Stock auf das Vereinsjahr zurück. Er sei stolz auf die Schützen und ihre Erfolge. Der Bericht von Schriftführerin Caroline Bühler zeigte das große Engagement der Schützen. Der Bezirksschützentag, das Gemeindepokalschießen, das Königsschießen und die Kirchweih waren überaus erfolgreich. Kassierer Andreas Beerhalter berichtete von einem stetigen Schuldenabbau. Die Berichte der Schießleiter Alfons Fürst und Richard Stirner fielen ebenfalls positiv aus.

Die Jugendtrainerin Stefanie Traub zeigte auf, dass sich die Jugendlichen mit Fleiß und Engagement dem Schießsport widmen. Diese erzielten sowohl bei den Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften große Erfolge. Michael Schmid als Vertreter der Gemeinde lobte die ausführlichen Berichte.

Die Wahlen

Bei den Wahlen gab es keine Neubesetzung. Karl Schlipf wurde als zweiter Vorsitzender, Andreas Beerhalter als Kassierer, Wolfgang Brenner-Schmid als Vertreter der Passiven, Alfons Fürst als erster Schießleiter, Stefanie Traub als Jugendleiterin, Kassenprüfer Gerhard Gottfried und Robert Wetzstein als Fahnenträger einstimmig bestätigt.