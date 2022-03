„Goldenes Lamm“ in Schwabsberg: Mittelpunkt des Orts

Das „Goldene Lamm“ in Schwabsberg schon immer wichtiger Mittelpunkt für den Ortsteil von Rainau. Die Klasse 4 der Grundschule Schwabsberg hat sich die Geschichte des Lokals genauer angeschaut.

Die Gastronomie ist für die Menschen wichtig. Vor allem früher, als die Menschen, die mit Pferden vorbeiritten oder mit Pferdegespannen vorbeifuhren, nach Rast, Unterkunft und Essen suchten. Dort wurde auch Handel betrieben. Seit dem Mittelalter bis 1833 war das heutige Rathaus Schwabsbergs eine Straßenwirtschaft, die an der damals führenden Handelsstraße zwischen Waiblingen und Schwabach lag. Da die Handelsstraße in Schwabsberg sehr steil war, kamen die Pferdegespanne nur schwer den Berg hinauf.

Johann Ulrich nahm dies 1834 zum Anlass, am heutigen Mühlberg 18 in Schwabsberg das „Goldene Lamm“ zu bauen. Danach übernahm Balthasar Dolfinger, verheiratet mit Josefine Diemer, durch Versteigerung die Wirtschaft. Die Ehe blieb kinderlos, sodass die Gastwirtschaft an den Neffen Ignaz Diemer vererbt wurde, der das „Goldene Lamm“ baulich erweiterte.

Eine wichtige Besonderheit des „Goldenen Lamms“ ist die Genehmigung, ein Wirtshausschild zu tragen. Diese Genehmigung wurde schon vor Hunderten von Jahren verliehen. Nur noch wenige Gasthäuser haben diese Berechtigung. Eine weitere Besonderheit ist der Gewölbekeller, dessen Decke fünf Meter dick ist. Der Boden besteht noch aus Lehm. Heute wird er als Wein- und Getränkekeller genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war im „Goldenen Lamm“ unter anderem ein Friseur untergebracht. Ein Metzger kam zum Verkaufen. Auf wenig Platz wohnte eine zwölfköpfige Flüchtlingsfamilie, Frauen aus dem Dorf wuschen ihre Wäsche im Hinterhof.

Das „Goldene Lamm“ wird heute von Hiltrud Diemer und ihren beiden Söhnen geführt. Ihre Gastwirtschaft umfasst elf Zimmer, einen großen und kleinen Festsaal sowie ein Restaurant mit Gartenwirtschaft. Das Essen wurde von „Schmeck den Süden Baden-Württembergs“ mit zwei Löwen ausgezeichnet. Dies setzt die Verwendung überwiegend regionaler Produkte voraus. Auch heute treffen sich die Menschen dort noch zu Geschäftsessen, um Feste zu feiern, sich zu unterhalten oder einfach um satt zu werden.