Glasbläser zu Besuch an der Grundschule Schwabsberg

Viele Alltagsdinge sind aus Glas. Wie wertvoll dieser Werkstoff ist, das beschreibt für den „Zeitungstreff 2018“ Johanna C. Müller, Viertklässlerin der Grundschule Schwabsberg.

Sie hat sich auch damit auseinandergesetzt, wie anspruchsvoll der alte Beruf des Glasbläsers ist. Deshalb besuchte der bayerische Glasbläser Helmut Sommer die Grundschule Schwabsberg mit seinen vorgefertigten Werken.

Er zeigte den Schülern, wie das Glasblasen funktioniert, und beantwortete Fragen. Glas besteht hauptsächlich aus feinem Sand und etwas Pottasche. Bevor Glas durch blasen geformt werden kann, muss es über einer Gasflamme sehr hoch erhitzt werden. So entsteht nach und nach die gewünschte Form. Dies ist sehr anstrengend und benötigt Feingefühl, weil das Glas sehr schnell platzen kann.

Auch erzählte Helmut Sommer, dass Glas komplett wiederverwertet werden kann, wenn man es einschmilzt. Deshalb sollten alle der Umwelt zuliebe wieder öfter auf Glasflaschen zurückgreifen. Oft gibt es auch Lebensmittel, die sowohl in Glas, als auch in einer Konserve angeboten werden. Da sollte man Glas bevorzugen. Für alle war es eine große Bereicherung dabei gewesen zu sein. Am Nachmittag bestand die Möglichkeit, sich die mühevollen Arbeiten anzuschauen und zu erwerben – Vasen, Glastierchen oder Glaskugeln.