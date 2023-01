Gesangverein Cäcilia Dalkingen ehrt langjährige Mitglieder

Bei der Weihnachtsfeier des Gesangvereins Cäcilia Dalkingen hat Vorstand Michael Helmle gemäß der Tradition langjährige Mitglieder geehrt.

Wie der Verein in einer Pressemitteilung berichtet, erfuhr dabei Hans Hauber eine besondere Ehrung. Seit sechzig Jahren ist er aktiver Sänger des Männerchores und fester Bestandteil im erste Bass. Er war 28 Jahre Fahnenbegleiter und ist seit 20 Jahren Ehrenmitglied. Michael Helmle überreichte Hans Hauber ein Präsent des Vereines und übergab vom Deutschen Chorverband eine Urkunde und die goldene Ehrennadel mit Kranz und Schleife.

Des Weiteren wurde für fünfzig Jahre Singen Josef Walter vom Verein mit der goldenen Vereinsnadel und einem Präsent geehrt. Josef Walter war 21 Jahre Kassier des Hauptvereins, aktuell vom Förderverein, ist Kassenprüfer und Ehrenmitglied. Vom Deutschen Chorverband erhielt er eine Urkunde und eine Ehrennadel.

Drei aktive Sänger haben vor 25 Jahren bei der Cäcilia begonnen und sind heute nicht mehr wegzudenken: Kassier Werner Wiedenhöfer, erster Vorsitzender Michael Helmle und Solist Stefan Göggerle erhielten die silberne Vereinsnadel und eine Urkunde als Dank für die langjährige Treue überreicht.

In der Vorstandschaft sind Markus Helmle und Martin Häfele für 20 Jahren Beisitzer sowie Tobias Baumann für zehn Jahren Vertreter der Passiven ausgezeichnet worden.

Auch die Arbeit der Dirigenten des Männerchores Markus Angstenberger und seines Stellvertreters Karl Schuster wurde mit viel Beifall und einem Präsent gewürdigt.

Für einen Verein sind aber auch die fördernden Mitglieder ein wichtiger Bestandteil, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. So wurde in Abwesenheit Manfred König und Josef Wettemann für 60 Jahre sowie Franz Moser, Hans Moser und Josef Bühler für 50 Jahre Treue gedankt.

Mit einem Ausblick auf den im Januar beginnenden Projektchor und das im Mai 2023 geplante Konzert beendete der erste Vorsitzende den offiziellen Teil der Feier.