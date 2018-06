Auf den Gemeinderat Rainau wartet eine Sitzung mit vielen interessanten Tagesordnungspunkten und Entscheidungen. Am Donnerstag, 13. Oktober, will sich der Gemeinderat im Detail mit den Plänen zum neuen Bürger- und Kulturtreff am Bucher Stausee beschäftigen.

Bereits in der vergangenen Sitzung hat Architekt Roland Koch von der Koch Architektur Generalplaner GmbH aus Ellwangen einen ersten Entwurf vom neuen Kiosk vorgestellt. Die Pläne fanden insgesamt eine gute Resonanz im Gemeinderat. Jetzt geht es darum, im gesteckten Finanzrahmen zu bleiben. Vorgesehen ist, die geplanten finanziellen Ausgaben von circa 700000 Euro nicht zu überschreiten.

Die Planungen für das neue Baugebiet „Pfahl“ in Rainau-Dalkingen gehen in die nächste Runde. In seiner Sitzung befasst sich der Rat mit den eingegangenen Stellungnahmen. Wenn die Gemeinderäte dem anschließend vorgelegten Planentwurf zustimmen, kann die weitere eingeschränkte Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden beschlossen werden.

Mit einem Sachstandsbericht zum Sanierungsgebiet Schwabsberg wollen die Verantwortlichen den Gemeinderat und die Öffentlichkeit über die Erfolge der zum Teil länderfinanzierten Maßnahme informieren. Sogenannte Wohnumfeldmaßnahmen haben den Vorteil über Landeszuschüsse öffentliche Bereiche und private Wohnhäuser in alten Ortskernen durch bauliche Maßnahmen zu sanieren und aufzuwerten. Das Projekt in Schwabsberg läuft nach eigener Aussage der Verwaltung sehr gut. Häuslesbesitzer, die im festgelegten Sanierungsgebiet wohnen, nutzen rege die Möglichkeiten ihre Gebäude zum Beispiel energetisch zu sanieren. (mab)