Götterdämmerung am Limestor

Viel Spaß hatten die Kinder bei der Ferienaktion am Limestor Dalkingen mit Ermelinde Wudy vom Limesmuseum Aalen (Foto: Landratsamt Ostalbkreis). Die Götterwelt der Antike stand auf dem abwechslungsreichen Programm, und alle wussten schon ziemlich gut Bescheid, sodass beim kleinen Quiz über die römischen Götter und ihre Attribute gleich erste Erfolge zu feiern waren. Mit viel Elan ging es dann auch an die Herstellung eigener kleiner Hausaltäre, die am Ende bunt verziert und beschriftet wurden und als Krönung eine selber geformte Kupferschale bekamen. Nachdem alle noch ihre ganz persönlichen Duftmischungen für die Rauchopfer kreiert hatten, stellten sich die eifrigen Bastler, römisch gewandet, zum Gruppenfoto mit Kaiser Caracalla auf, der sich eigens dafür einen goldenen Lorbeerkranz aufsetzen ließ.