Fußgängerbrücke über den Ahlbach muss repariert werden

Die Holzbrücke über den Ahlbach ist am Wanderweg um den Bucher Stausee die einzige Fußgängerbrücke. Sie ist ziemlich mitgenommen. 2011 und 2013 wurden bereits das Tragwerk und einige Holzbalken erneuert. Nun prüft der Zweckverband, ob eine weitere Sanierung oder ein Neubau wirtschaftlicher sind.

Die Ahlbrücke ist ein beliebter Beobachtungspunkt. Von hier aus kann man Enten und anderen Wasservögeln auf dem ruhigen Gewässer zusehen. Die rustikale Eichenbrücke erspart Fußgängern einen Umweg um den Seitenarm des Stausees.

Mittlerweile nagt der Zahn der Zeit an der Holzkonstruktion. Im Frühjahr 2011 wurde das untere Tragwerk der etwa 40 Meter langen Holzbrücke saniert. Dies war notwendig, weil einige der Querversteifungen an den Tragpfeilern morsch waren. Sie hatten unter den wechselnden Wetterbedingungen und Wassertiefen gelitten. Zweieinhalb Wochen dauerten die Arbeiten und kosteten an die 20 000 Euro. Damals wurde auch die Tragfähigkeit der Brücke überprüft und für gut befunden.

2013 standen die nächsten Maßnahmen an. Diesmal mussten einige der Holzbalken auf der Lauffläche ausgetauscht werden. Aber damals bestand keine Gefahr für die Spaziergänger. Alle drei Jahre wird die Brücke turnusgemäß überprüft. Die letzte Überprüfung hat aber wieder neuen Sanierungsbedarf ans Tageslicht gebracht.

Der Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch will nun prüfen, ob sich eine nochmalige Sanierung lohnt oder ob nicht ein Neubau sinnvoller wäre. Letzterer würde geschätzt an die 160 000 Euro kosten. Die Entscheidung könnte noch in diesem Jahr fallen.

Egal, für welche Variante sich der Zweckverband entscheidet, um eine Vollsperrung der Brücke kämen die Verantwortlichen dann nicht herum. Spaziergänger, die einmal rund um den Stausee laufen möchten, müssten dann einen kleinen Umweg über Parkplatz 2 nehmen. Die jetzige Saison ist davon aber noch nicht betroffen.