Frischzellenkur für den Bucher Stausee

Im vergangenen Jahr haben die geplanten umfangreichen Maßnahmen zur Sanierung und Modernisierung des Naherholungsgebietes Bucher Stausee begonnen. Umgesetzt wurden bereits der barrierefreie Zugang zum Uferbereich des Stausees und der große römische Wasserspielplatz. Aktuell laufen die Arbeiten zur Sanierung des Seekiosks und zur Errichtung einer neuen Seebühne auf Hochtouren.

Die Mitglieder es Zweckverbandes Erholungsgebiet Rainau-Buch waren bei ihrer Verbandsversammlung zufrieden mit der Entwicklung, welches das beliebte Naherholungsgebiet rund um den Bucher Stausee gerade nimmt. „Bislang waren alle getroffenen Entscheidungen ein Volltreffer“, freute sich Landrat Klaus Pavel. Das Aushängeschild in Sachen Freizeit-, Kultur- und Naturerlebnis im Ostalbkreis entwickele sich prächtig. Und das nicht nur, weil der Landkreis und Rainau mutig in die Zukunft des Naherholungsgebietes investierten. Es sei allen Verbandsmitgliedern zu verdanken, dass der Bucher Stausee aktuell einen regelrechten touristischen Boom erlebe. In der Beliebtheitsskala rangiert der Bucher Stausee und der dazugehörende Limespark ganz weit oben in der Liste der bekannten Freizeit- und Erholungsgebiete auf der Ostalb.

Lob von Besuchern und Gästen

Der Ostalbkreis, die Städte Aalen, Ellwangen, Lauchheim und Oberkochen sowie die Gemeinden Rainau, Hüttlingen, Neuler und Westhausen lassen keinen Zweifel aufkommen, dass die Investitionen, die alle Mitglieder über eine festgelegte Verbandsumlage erbringen, gut angelegt sind. Mit einem soliden Finanzierungskonzept und mit Augenmaß arbeitet der Zweckverband jetzt seine an sich selbst gestellten Aufgaben ab. Nichts anderes als die Attraktivitätssteigerung des Bucher Stausees steht auf dem Programm.

Großes Lob bei den Besuchern und Gästen des Erholungsgebietes, so hieß es bei der Versammlung, haben die bereits umgesetzten Maßnahmen erfahren. Im letzten Jahr wurden der barrierefreie Zugang zum Uferbereich des Bucher Stausees erstellt und ein römischer Wasserspielplatz errichtet. Schon jetzt gehören beide Einrichtungen am Bucher Stausee zu den beliebten Treffpunkten der Erwachsenen und Kinder.

Arbeiten gehen weiter

Auch in diesem Jahr gehen die Arbeiten rund um den Stausee weiter. Zur Zeit werden die Sanierung des Seekiosks und die Errichtung der neuen Seebühne mit Hochdruck vorangetrieben. Bis Mitte Juni will man damit fertig sein. Parallel dazu haben die Verbandsmitglieder den barrierefreien Ausbau der Wege am Westufer, die Vergabe des Beleuchtungskonzepts entlang des Bucher Stausees sowie die Errichtung neuer Duschkabinen und Umkleiden beschlossen. Die Kosten der Maßnahmen belaufen sich auf über 170 000 Euro. Eine deutliche Kosteneinsparung von über 50 000 Euro konnte durch die Entscheidung, die Wege zu asphaltieren und nicht zu pflastern, erzielt werden. Eine Asphaltierung der gesamten Weglänge entlang des Westufers kostet 122 000 Euro. Darüber hinaus wurde die Verwaltung damit beauftragt, die Baumaßnahme für einen Boardwalk und für Ziehflöße, das Anlegen eines neuen Sandstrands und einen barrierefreien Badezugang umzusetzen und auszuschreiben.

„Die Aufwertung des Naherholungsgebietes bringt selbstverständlich und auch wunschgemäß mehr Gäste an den Bucher Stausee“, so Rainaus Bürgermeister Christoph Konle, der auch Geschäftsführer des Zweckverbands ist. Eine neue Beschilderung soll die Orientierung der Besucher im Naherholungsgebiet erleichtern. Als weitere offene Punkte sprach Konle ujnter anderem die Optimierung der Wege für Fußgänger und Radfahrer an. Oft komme es hier zu gefährlichen Begegnungen. Ein streckenweise Trennung der Wege, vor allem im Bereich der Badeplätze und Kioske, könnte zu einer deutlichen Verbesserung in puncto Sicherheit führen. Bis 2020 will man hier ein entsprechendes Konzept erarbeiten.