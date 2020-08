Freizeittipps von den Römern

Wie die Römer ihre Freizeit verbrachten, konnten die Besucher beim Aktionstag am Limestor im Rahmen der Museumswoche Ostwürttemberg anschaulich erfahren. Die bekannte Römergruppe VEX LEG VIII AUG hatte dazu ihr Lager am Limes in Rainau aufgeschlagen. Trotz hochsommerlicher Hitze strömten die Gäste hinzu. Dabei hielten auch die Gladiatoren den erforderlichen Mindestabstand ein. Manuel Vaas und Valentin Schenk von der Archäologie-AG des Peutinger-Gymnasiums Ellwangen präsentierten eine Bannerausstellung, die im letzten Jahr erarbeitet wurde. Die Ausstellung ist bis zum 1. November im Limestor zu sehen.