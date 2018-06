Von Freitag, 8., Sonntag, 10. Mai, öffnet der Musikantenstadl Dalkingen seine Pforten zum Frühjahrsfest. Der Musikverein Dalkingen hat wieder ein buntes Programm zusammengestellt.

Am Freitagabend ab 19 Uhr findet der „Dirndl-Rock“ mit dem „Falkensturz-Echo“ statt. Wieder ein Highlight für jung und alt, bei dem auch auf den Tischen und Bänken getanzt und gesungen werden kann. Karten gibt es im Vorverkauf in Dalkingen in der Tankstelle Schmid, in der Raiffeisenbank in Westhausen sowie unter der Tickethotline 07961 / 54441.

Der Samstagabend steht unter dem Motto „Dalkinger-Blasmusik-Hitparade“ mit dem Musikverein Dalkingen. An diesem Abend können die Besucher unter zehn beliebten Musiktiteln ihren Favoriten wählen. Dazu werden Abstimmkarten zum Preis von je 1 Euro verkauft. Gleichzeitig nimmt diese Karte an der Verlosung teil, bei der die Gäste wertvolle Preise gewinnen können. Für Essen und Trinken und stimmungsvolle Unterhaltungsmusik wird an diesem Abend natürlich bestens gesorgt. Stadl-Öffnung ist um 18 Uhr, warme Speisen ab 19 Uhr, Beginn der Blasmusikparade circa 20 Uhr.

Am Sonntag gastieren zwei Musikvereine aus der Region sowie die Jugendkapelle des Musikverein Dalkingen. Los geht es um 11 Uhr mit dem Musikverein Pfersbach der zum Mittagstisch musiziert. Die Musik zur Kaffeezeit übernimmt die Jugendkapelle des MV Dalkingen, und ab 17 Uhr gestaltet der Musikverein Straßdorf den Festausklang. An allen drei Tagen reichhaltige Speise- und Getränkekarte.