Förderverein Kegelclub Schwabsberg bietet Hähnchen to go an

Da ein traditionelles Göggelesfest nicht wie gewohnt stattfinden kann, hat sich der Förderverein Kegelclub Schwabsberg anstelle eines Fests nochmals für ein Hähnchen to go am Wochenende 21. / 22. August auf dem Parkplatz der KC Bahnen in Schwabsberg entschieden.

Ein halbes Hähnchen mit Wecken kostet 6 Euro. Bestellungen sind ab sofort bis einschließlich Sonntag, 15. August, täglich von 18 bis 20 Uhr, unter der Telefon-Nummer 0152 / 54587996 möglich. Abholzeiten sind am Samstag von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis14:30 Uhr. Bei der Bestellung wird das genaue Zeitfenster (um Wartezeiten zu vermeiden) für die Selbstabholung vereinbart. Da wir noch immer unter dem Corona-Virus leiden, wird auf die AHA-Regeln beim Abholen der vorbestellten halben Hähnchen hingewiesen. Verkauf und Hygienekonzept wurden von der örtlichen Behörde genehmigt.