Firma Stengel baut neue Lagerhalle

Die Firma Stengel aus Ellwangen will auf dem ehemaligen mobilen Stützpunkt auf Gemarkung Rainau weiter ausbauen. Wie in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag mitgeteilt wurde, plant das Unternehmen auf dem Areal den Bau einer zusätzlichen Lagerhalle. In diesem Zuge sollen auch 30 neue Jobs in Rainau entstehen, kündigte Bürgermeister Christoph Konle an. Im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau müssten derzeit aber noch einige Details mit den Fachbehörden, unter anderem im Bezug auf das Abwasser, geklärt werden. Der Gemeinderat nahm die Planung zustimmend zur Kenntnis und ermächtigte die Verwaltung, dem Baugesuch zuzustimmen, sollte es von dem Unternehmen in den großen Ferien offiziell eingereicht werden. Die Firma Stengel ist einmittelständischer Familienbetrieb im Bereich der industriellen Blechverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt an seinem Hauptstandort in Neunheim knapp 440 Mitarbeiter. Da hier der Platz knapp wurde, hatte das Unternehmen vor zwei Jahren seine Montage nach Rainau verlagert.. Foto: afi