Feuerwehren Rainau und Westhausen üben gemeinsam

Die Übung in Dalkingen ist erfolgreich verlaufen: Eine gute Einsatzkoordination und eine zügige Evakuierung der Schulkinder aus einem brennenden Schulgebäude kennzeichnen den Übungseinsatz der Feuerwehren Rainau und Westhausen.

Wie evakuiert man schnell und sicher mehrere Schulklassen aus einem brennenden Schulgebäude? Das Szenario der Hauptübung der Feuerwehr Rainau hatte es in sich. Angenommen wurde ein Brand im Heizungskeller des Schulgebäudes. Schnell zog der Rauch durch den breiten Schulflur bis in die oberen Etagen. Das Gebäude auf normalen Wege zu verlassen war hiermit ausgeschlossen. Die Schüler mussten nun in ihren Klassenzimmern bleiben und auf die Hilfe der Feuerwehr warten. Diese traf auch binnen weniger Minuten nach der Alarmierung an der Grundschule in Dalkingen ein. Die Rettungskräfte der Abteilung Dalkingen waren auch die ersten, die einen Atemschutztrupp zur Sondierung der Lage und einem ersten Löschangriff ins Gebäude schickten. Während sich die Evakuierung der Kinder aus dem Erdgeschoss über Leitern noch relativ einfach gestaltete, sah die Situation in den Klassenzimmern der oberen Etagen schon komplizierter aus. Eine Rettung über Leitern wäre zwar möglich gewesen, hätte sich aber langwieriger gestaltet. Die Feuerwehr suchte nach neuen Optionen. Mittlerweile traf auch die angeforderte Verstärkung aus Westhausen ein. Die Feuerwehrkameraden aus der Nachbargemeinde erwiesen sich dabei als wichtiges Rückrat in der Rettungsaktion, die bereits im vollen Gange war. Die zusätzlichen Atemschutzteams aus Westhausen wurden dringend benötigt, denn sie mussten zusätzlich zur Brandbekämpfung noch nach weiteren vermissten Personen im Gebäude suchen.

„Das Problem bei diesem Einsatz lag in der schnellen und sicheren Rettung von mehr als zwei Dutzend Kindern, die Angst hatten und um Hilfe riefen. In einem realen Einsatz hätten wir es auch noch mit besorgten Eltern zu tun gehabt. Solch eine Situation kann man nicht oft genug üben“, meint Rainaus Feuerwehrkommandant Jürgen Kasprowitsch. Die großangelegte, gemeinsame Übung der Feuerwehren Rainau und Westhausen klappte dank einer effizienten Koordination beider Führungsteams wie am Schnürchen. Nach und nach wurden die Schülerinnen und Schüler aus dem Gebäude evakuiert. Manche wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung noch vor Ort medizinisch versorgt. „Insgesamt können wir mit dem Ablauf der Hauptübung sehr zufrieden sein. Es ist uns gelungen, alle Kinder zügig aus dem Schulgebäude zu retten“, sagten die beiden leitenden Kommandanten Kasprowitsch und der stellvertretende Gesamtkommandant Horst Stuber aus Westhausen. An der Übung waren weit über 40 Feuerwehrleute mit fünf Rettungsfahrzeugen beteiligt.

Gemeinsame Feuerwehrübung von Rainau und Westhausen