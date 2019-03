Um Einsatzzahlen, Ehrungen und die Jugendarbeit hat sich die Versammlung der freiwilligen Feuerwehr Rainau gedreht. Wie Feuerwehrkommandant Jürgen Kasprowitsch sagte, haben die Einsatzstunden der Wehr um 16 Prozent zugenommen.

53 aktive Feuerwehrleute, 15 Kinder und Jugendliche engagieren sich in der Jugendfeuerwehr, 37 Einsatztermine, davon 16 Alarmierungen. Das sind nur einige der wichtigen Eckdaten des Einsatzjahres 2018 der Feuerwehr Rainau, um die es bei der Haupversammlung ging. Feuerwehrkommandant Jürgen Kasprowitsch begrüßte dazu unter anderem eine Abordnung der Partnerwehr aus Großolbersdorf in Sachsen, mit denen die Rainauer eine Freundschaft pflegen.

In seinem Bericht verwies Kasprowitsch auf die stetige Zunahme der Einsatzstunden. „Diese sind um 16 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen. Allein 126,5 Stunden verbrachten unsere Einsatzkräfte mit dem bekämpfen der Eichenprozessionsspinner und der Beseitigung von Wespennestern“, so Kasprowitsch. Die Einsatzszenarien waren unterschiedlich. Sie reichten von der Beseitigung von Sturmschäden über die Hilfe bei Wassserschäden und Ölspuren bis hin zum schweren Verkehrsunfall mit einem Toten und zwei Schwerverletzten. Der gute Ausbildungsstand mit 1340 Übungsstunden helfe den Mitgliedern bei der Bewältigung ihrer Aufgaben. „Beim Thema Übungsbeteiligung werden wir noch einen Zahn zulegen müssen. Hier haben wir bereits ein geeignetes Konzept entwickelt“, kündigt Kasprowitsch an. Auch will die Feuerwehr Rainau die Werbung von Nachwuchs an den Schulen wieder intensivieren. „Das ist die Zukunft unserer Wehr“, meint der Kommandant. In ihren eigenen Berichten geben die beiden Abteilungskommandanten für Schwabsberg-Buch und Dalkingen, Daniel Hahn und Josef Baumann, ein positives Bild ihrer Abteilungen ab.

Hoffen auf Landeszuschüsse

Der Hauptaugenmerk der Feuerwehr aber auch der Gemeindeverwaltung liege auf dem gemeinsam entwickelten Feuerwehrbedarfsplan. Dieser enthält an Aufgaben in den nächsten Jahren zum Beispiel die dringende Sanierung des Feuerwehrhauses in Dalkingen. Hier hofft man auf Landeszuschüsse. Erwartungsvoll blickt man auf die anstehende Modernisierung des Fahrzeugparks durch ein neues LF 10. In beiden Fällen haben Bürgermeister Christoph Konle und Kreisbrandmeister Otto Feil ihre Unterstützung signalisiert. Es folgten weiter die Berichte des Kassierers, der Kassenprüfer, des Jugendwarts und der Altersabteilung, die aktuell 14 Mitglieder umfasst.

Kommandant Jürgen Kasprowitsch und sein Stellvertreter Oliver Schmid stellten sich der Versammlung zur Wiederwahl auf weitere fünf Jahre und wurden von den Mitgliedern einstimmig gewählt.

Das sind die Ehrungen

Für 15 Jahre und mehr wurden Dieter Dollansky, Florian Utz, Thomas Balle, Daniel Hahn, Thomas Weber, Matthias Schlipf, Christian Schönherr, Bernd Walzhauer, Nikolaus Helmle und Wolfgang Brenner-Schmid geehrt. Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Tobias Baumann geehrt.