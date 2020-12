Zwischen Heiligabend und Sonntagmorgen, 8 Uhr, sprühten Unbekannte an mehreren Stellen am Bucher Stausee Buchstaben und Wörter auf. Dabei entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961 / 9300.