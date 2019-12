Für jede Sünde gab es ein Ei für den Pfarrer

Das Erzählcafé des Katholischen Frauenbundes in Dalkingen/Weiler „Wisst ihr noch wie`s früher war?“ hat das Gemeindehaus mit gespannten Gästen gefüllt. Schon beim Eintritt ins ehemalige Pfarrhaus zierten alte schöne Sammeltassen und Kaffeegeschirr die Tische und versetzten die Besucher in vergangene Zeiten.

Für die Deko sorgten wie immer Monika Schneider und Martha Schuster. Bei Kaffee und selbstgebackenem Gebäck gab es Geschichten, Erfahrungen und kleine Anekdoten aus der guten alten Zeit. Theresia Bahle, Maja Beerhalter und Paula Gumbert kennen noch eine Zeit, von der viele Bewohner des Ortes nicht mehr allzu viel wissen. Hildegard Jäckl begrüßte die Gäste und stimmte gleich zu Beginn das Volkslied: „Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten“ an, um ihnen das Lampenfieber zu ersparen und schon bald erfuhren die Zuhörer so manche Geschichte aus vergangenen Zeiten.

Früher, als es noch kein Auto, keinen Kühlschrank und keine Waschmaschine in den Haushalten gab, wurde in der guten Stube geschlachtet. Wer das wusste, nutzte die Gelegenheit zum „Häfeles stupfen“. Dabei hatte mancher auch Pech. Bevor er die guten Würste aus dem Häfele entnehmen konnte, wurde die Schüssel mit einem Faden wieder weggezogen.

Zwei Lehrer unterrichteten jeweils vier Klassen. Sie lehrten nicht nur das ABC, sondern verteilten auch die „nötigen“ Hiebe. Das Vesperbrot holten die Schüler in der Pause zu Hause oder brachten es in Zeitung gewickelt mit. Zu Trinken gab es nicht viel. Zu diesem Thema las Gerti Vogt aus dem Bericht „Als die Lehrerin noch ein Fräulein war“. Das Lehrerinnenzölibat wurde 1880 staatlich eingeführt und endete in Baden Württemberg 1956. Vor den Sonntagen wurde viel gebeichtet und jeder hatte seinen Beichtzettel. Für jede Sünde gab es ein Ei für den Herrn Pfarrer. Die Spätzle waren gesichert.

Die jungen Frauen gingen meist vor ihrer Ehe in die Nähschule, vorwiegend nach Ellwangen, wo sie in den nötigen Haushaltsaufgaben geschult wurden. Manche machten Haushaltserfahrungen vor der Ehe in der Schweiz. Theresia Bahle verbrachte zwei Jahre in einem Schweizer Haushalt. In dieser Zeit durfte sie auch bei all den Reisen der Hausleute mit. Für sie war es eine unvergesslich schöne Erfahrung.

Hochzeiten durften nicht am Wochenende stattfinden. Der Sonntag wurde geehrt. Geheiratet wurde montags. Die Gäste bezahlten ihr Essen selbst und gaben in die aufgestellte Suppenschüssel eine oder zwei Mark. Davon konnte man dann die Auslagen, wie zum Beispiel die Hochzeitsschuhe bezahlen.

In diesen Zeiten waren auf dem Land die Großfamilien üblich und 16 Kinder waren keine Seltenheit. Die Mütter wurden nicht geschont und mussten nach der Entbindung für die Stallarbeit wieder schnell fit sein. Die Windeln wurden mit der Hand jeden Tag gewaschen. Den Schoppen hielt man beim Melken unter die Kuh. Die Milch hatte so die richtige Temperatur. Mit der Magermilch putzte man die Holzböden. Samstag war der Badetag und die ganze Familie wusch sich in einer Zinkwanne in der Küche.

Die Kriegszeiten waren für die Familien schlimm, die Männer fehlten. Paula Gumbert erzählte, wie ihr Mann mit einem Pferdegespann in einer Woche von Russland wieder nach Hause kam. Schnell verging der unterhaltsame Nachmittag mit den drei Zeitzeuginnen.