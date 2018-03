Mit dem Insektensterben setzt sich Simon Hügler, Viertklässler der Grundschule Schwabsberg, für den „Zeitungstreff 2018“ auseinander.

Es gibt immer weniger Insekten, ungefähr 60 Prozent weniger als vor 15 Jahren. Die Insekten ernähren sich hauptsächlich von Nektar der Blumen. Bei Monokulturen wie Mais und Raps, die nur einen kurzen Zeitraum blühen, besteht die Nahrung der Insekten nur vorrübergehend. 70 Prozent aller Blumen- und Heuwiesen werden als Silageflächen bearbeitet, das hat den Nachteil, dass sie bis zu sechsmal im Jahr gemäht werden und somit kaum eine Blume zum Blühen kommt.

Auch Obstbauern haben viele Umsatzeinbußen, da bei der Obstbaumblüte die Insekten fehlen, die die Blüten nicht bestäuben können. Deshalb mieten die Obstbauern fahrende Imker mit ihren Bienen während der Blüte an. Auch andere Gründe sind für das Insektensterben verantwortlich. So wie zum Beispiel die Politik, die die Biogasgewinnung fördert, die meistens mit Mais betrieben werden und somit die Monokultur zusätzlich fördert. Auch die Landwirte mit Unkrautvernichtungsmitteln haben Anteil am Sterben.

Um diesen Zustand aufzuhalten, sind alle Menschen aufgefordert, Blumenflächen zu schaffen, ob im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse. Dabei sind die sogenannten Insektenhotels sehr hilfreich, da es um nichts Geringeres als die Zukunft der Menschen geht. Denn ohne Insekten gibt es kein Obst, kein Honig und auch als Nahrung für Vögel sind sie unverzichtbar, deren Zahl bereits erheblich gesunken ist. Wie auch bereits die Ernährungskette der Natur uns lehrt, erst sterben die Insekten, dann die Vögel und am Ende sterben die Menschen.