Erfolgreiche Schützen in Weiler

Schützen der Schützenkameradschaft Weiler-Dalkingen sind bei den Deutschen Meisterschaften für Kurz- und Langwaffen erfolgreich gewesen.

Für diese Meisterschaften in Philippsburg hatten sich von der SK Weiler-Dalkingen sechs Schützen qualifiziert. Franco Failla wurde Deutscher Meister in der Disziplin Unterhebel Kleinkaliber optische Visierung bei der Fallscheibe. Robert Stirner wurde Deutscher Meister im Unterhebel Großkaliber offene Visierung Fallscheibe und ebenfalls Deutscher Meister beim Speed Sportgewehr Selbstlader Großkaliber offene Visierung. Einen dritten Platz erreichte er in der Mehrdistanz Repetierflinte optische Visierung. Robert Wezstein nahm an der Disziplin Jagdgewehr Zielfernrohr über 6,4 mm teil und gewann hier den Titel Deutscher Meister.

Qualifiziert hatten sich noch Josef Kurz, Simon Wezstein und Richard Stirner, die in ihren Disziplinen teilweise Platzierungen im ersten Drittel erreichten. Bereits im Juni/Juli fanden die Deutschen Meisterschaften im Schwarzpulver/Perkussion statt. Hier sammelte Robert Stirner einen 1., einen 2. und einen 3. Platz. Richard Stirner wurde zweimal Dritter.