ELR: Der höchste Zuschuss geht nach Rainau

Das Land hat wieder Mittel aus dem Strukturförderprogramm Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) ausgeschüttet. Im Raum Aalen und Ellwangen werden insgesamt 50 Projekte mit 3,8 Millionen Euro vom Land gefördert. Wie der CDU-Abgeordnete Winfried Mack in einer Pressemitteilung schreibt, geht die größte Einzelförderung in diesem Jahr an die Gemeinde Rainau für die Sanierung der Mehrzweckhalle in Dalkingen mit rund einer Million Euro Zuschuss aus dem ELR. Die Halle soll für insgesamt 4,6 Millionen Euro saniert und zu einem modernen Sport- und Kulturzentrum umgebaut werden. Neben Kommunen profitieren auch wieder Unternehmen und Privatpersonen von der Förderung. Betriebe mit zukunftsfähigen Konzepten in Tannhausen, Wört, Unterschneidheim-Nordhausen, Stödtlen, Rosenberg, Jagstzell, Ellwangen-Röhlingen und Aalen-Ebnat Förderungen werden mit 12 000 bis 200 000 Euro unterstützt. „Hier geht es um Investitionen in die Zukunft der Unternehmen und damit der Standorte im ländlichen Raum“, betont Mack. Durch Zuschüsse für moderne Produktionsanlagen könne auch die Unternehmensnachfolge gesichert werden, denn meist profitieren Familienunternehmen vom ELR-Zuschuss. „Das ELR-Programm ist damit aktive Standort- und Arbeitsplatzsicherung in den ländlichen Gemeinden“, unterstreicht der CDU-Politiker.