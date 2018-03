Eine Pastoralreferentin hat viele Aufgaben

Seit fünf Jahren arbeitet Hildegard Seibold als Pastoralreferentin in der Seelsorgeeinheit Neuler / Rainau. Jede zweite Woche kommt sie, um den Schülergottesdienst in Schwabsberg zu leiten.

Die drei Ministranten aus der vierten Klasse unterstützen sie dabei. Auch nach Dalkingen und Neuler fährt sie alle 14 Tage. In Schwabsberg, Neuler und Dalkingen bereitet Hildegard Seibold seit Herbst 2017 die Drittklässler auf die Erstkommunion vor.

Aber die Pastoralreferentin hat noch viele weitere Aufgaben in der Gemeinde. Sie kümmert sich zum Beispiel um die Ehrenamtlichen und Wortgottesfeierleiter und bietet Fortbildungskurse an. Weiterhin organisiert sie Vorträge, Reisen und vieles mehr.

Hildegard Seibold hält auch Vorträge

Als Diplomtheologin hält sie auch Vorträge im Bereich der Theologie. Seit 20 Jahren unterrichtet sie schon im Peutinger-Gymnasium in Ellwangen katholische Religion. Oft kommen zu ihr Menschen zum seelsorgerlichen Gespräch oder zur geistlichen Begleitung. Natürlich hat die Pastoralreferentin auch mal Freizeit. Sie trifft sich am liebsten mit Menschen aus ihrer Familie, hört Musik oder genießt im Sommer ihren Garten.

Egal, um was es auch geht: Es ist ihr wichtig, für Gott und die Menschen da zu sein und mit den Menschen Kirche zu leben und zu gestalten. Deshalb gefällt ihr aus der Bibel auch ein Zitat aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer, in dem es heißt, dass uns nichts von der Liebe Jesu trennen kann.

Wenn man Hildegard Seibold nach drei Wünschen fragt, die sie sich erfüllen lassen möchte, dann wäre der erste Wunsch, eine Million im Lotto zu gewinnen, um das Geld an bedürftige Menschen zu verschenken, damit sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. Sie wünscht sich auch, dass sie gesund bleibt und dass sie mit den Menschen, die sie liebt, noch lange glücklich leben darf.