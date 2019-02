Gut dran ist, wer die Dalkinger Mischthoga kennt. Die zeigen nämlich viel Bürgersinn und Innovation und haben sich über die Umsetzung der Energiewende Gedanken gemacht. Noch im Jahr zuvor ist die Verwaltung daran gescheitert.

In den vergangenen Monaten hat das Wissenschaftsteam sich an die schwere Aufgabe gewagt und detaillierte Pläne erarbeitet. „Es fehlen uns lediglich die nötigen Finanzmittel zur Umsetzung unserer bahnbrechenden Erfindung“, sagte der führende Wissenschaftskopf, Klaus May. Genau gesagt eine Million Euro.

Das Mischthoga-Team hatte sich daher hilfesuchend an Bürgermeister Christoph Konle gewandt, der umgehend seine Unterstützung in dieser Angelegenheit zugesagt hat. Dem Rathauschef ist es dabei gelungen, kurzfristig Sonderfördertöpfe des Bundes und des Landes anzuzapfen. Den mit Bundes-Eilboten angelieferten Koffer mit der Million hat Konle nun höchstpersönlich an Vertreter der Dalkinger Mischthoga übergeben.

„Die einzige Bedingung, die an die Bereitstellung der Fördergelder geknüpft war, ist, dass mit den Gelder kein Mist gemacht wird“, betonte Konle eindringlich. Zweifel am Erfolg des Unternehmens habe er aber nicht.

Ob der Energiewende-Coup tatsächlich erfolgversprechend ist, können interessierte Besucher am heutigen Freitag, 1. März, um 12 Uhr bei einer Infoveranstaltung während des Narrengerichts in der Turnhalle in Dalkingen erfahren.