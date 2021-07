Durch Geräusche an der Hinterseite ihres Wohnhauses ist eine 24-Jährige am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr aufgeschreckt worden. Als die junge Frau das Licht einschaltete und auf den Balkon ging, sah sie einen Unbekannten, der die Flucht ergriff. Eine Beschreibung konnte die junge Frau nicht abgeben. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der drei Fahrzeuge des Polizeireviers Ellwangen beteiligt waren, blieb leider ohne Erfolg.