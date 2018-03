Linus Maier aus der Klasse 4 der Grundschule Schwabsberg hat für den „Zeitungstreff 2018“ einen Regenbogen fotografiert.

Er berichtet: Während es regnete, stand die Sonne im Westen, und im Osten konnte man einen Regenbogen sehen. Dieser entsteht, wenn sich das Licht der Sonne im Regentropfen bricht und die Farben dieses Lichtes zu sehen sind. In einem Regenbogen kann man sieben Farben erkennen: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Die Reihenfolge ist immer gleich, der äußerste Bogen ist immer Rot.

Schon in der Bibel wird der „Bogen, den ich in die Wolken setze“ erwähnt. Gott schickte ihn im Alten Testament Noah als ein Zeichen für seinen Bund mit den Menschen. Viele freuen sich, wenn sie einen Regenbogen sehen und erinnern sich an diese Verbindung zwischen Gott und den Menschen, zwischen Himmel und Erde. Mal sehen, wann es das nächste Mal sein wird.