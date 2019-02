Aalen-Hofen / Rainau (zt) - Marlena Himmel, Viertklässlerin an der Grundschule Schwabsberg, hat für den „Zeitungstreff“ die Turngemeinde (TG) Hofen besucht.

Die TG Hofen hat sich selbst das Motto „Ein Verein mit Zukunft“ gegeben und bietet unter anderem Gerätturnen an, bei dem die Mädchen verschiedene Kraft-, Koordinations-, Beweglichkeits- und Konditionsübungen lernen, die zur Grundlage des Turnens gehören.

Jeden Freitagnachmittag findet in der Glück-Auf-Halle in Hofen das Geräteturnen statt. Es „wuseln“ gut 25 Mädchen im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren in der Halle. Sie werden von sechs Trainerinnen und einer Assistentin betreut.

Zu Beginn werden Geräte wie Bodenmatte, Reck, Schwebebalken, Pferd und Trampolin aufgebaut. Dann heißt es erst einmal gut aufwärmen (um Verletzungen zu vermeiden) mit Strecksprung, Rolle vorwärts und rückwärts, Handstand, Rad, Käfer, Elefant, Hase und zum Schluss werden noch alle Muskeln gedehnt.

In vier Gruppen entsprechend dem Alter aufgeteilt, sammeln die Minis (fünf bis acht Jahre) ihre ersten Erfahrungen und Übungen an den Geräten. Die E/D-Jugend (sieben bis neun Jahre) und D/C-Jugend (zehn bis zwölf Jahre) trainieren gezielte Elemente der P-Stufen wie etwa am Reck Felgauf- und Umschwung, am Boden Handstand, Rad und Flugrolle, am Schwebebalken verschiedene Elemente und Sprünge sowie zusätzlich akrobatische und tänzerische Fähigkeiten.

Zum Schluss müssen nun alle Geräte wieder aufgeräumt werden. Die gelernten Fähigkeiten dürfen die Turnerinnen bei Gaumehrkampfmeisterschaften, Kitu-Cup-Geräteturnen, Gaukinderturnfest, Landesturnfest und vereinsinternen Veranstaltungen vorführen.