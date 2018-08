Drei Alpakas sind die Stars beim Ferienprogramm in Rainau

Simone und Jan Hafner vom Alpakahof Hafner in Neuler-Schwenningen laden Rainauer Kinder zu einer Alpakawanderung vom Bucher Stausee zum Limestor ein. Mehr als 15 Kinder freuen sich über die Einladung und erleben eine einmalige Ferienzeit mit den friedvollen Tieren.

„Das Fell ist so schön weich“ meint eines der Kinder beim streicheln des langen Halses von Alex. Das Alpakamännchen ist das kleinste Tier in der Gruppe von drei Tieren. Seine zwei Geschwister sind gut einen Kopf größer wie er. Emil, Till und Alex sind die Stars beim diesjährigen Ferienprogramm in Rainau. Simone und Jan Hafner vom Alpakahof in Neuler-Schwenningen hatten die Idee, die Kinder aus Rainau zu einer Alpakawanderung vom Bucher Stausee bis zum Limestor in Dalkingen einzuladen.

Bürgermeister Christoph Konle fand das Angebot richtig gut und nahm gleich selbst mit seinen Kindern an der Wanderung teil. Und er bot sich an, eines der Alpakas am Zügel zu führen. „Mit Pferden habe ich ja schon meine Erfahrungen“, meint Pferdeliebhaber Konle. Alpakas können aber auch ihren eigenen Kopf haben, trotz ihrer vielgerühmten Gutmütigkeit und Geduld. Allein das Laufen in der Gruppe will erst einmal organisiert sein. „Am besten sie laufen alle in einer Reihe nebeneinander“, gibt Simone Hafner einen gutgemeinten Rat. Alpakamännchen Alex hat den Start zur Wanderung wohl ein bisschen verschlafen und zieht jetzt kräftig am Zügel um die anderen zwei Artgenossen wieder einzuholen. Das schafft er auch, aber so ist schon das nächste Chaos vorprogrammiert. Alex findet keine freie Lücke zwischen den beiden. Innerhalb kürzester Zeit sind alle Zügel kreuz und quer ineinander verheddert. Jetzt heißt es erst einmal Alpakas sortieren.

Alpaka-Wolle ist wertvoll

Mit der Zeit kommt aber doch noch Ruhe und Routine in die ganze Wandergesellschaft und jedes der Kinder kommt endlich in den Genuss einmal selbst ein Alpaka führen zu dürfen. Dazu gibt es noch jede Menge Informatives von Jan Hafner zu diesen niedlichen Tieren, die immer so lustige Laute von sich geben. So erfahren die Kinder zum Beispiel, dass jedes Muttertier einmal im Jahr ein Fohlen bekommen kann und dieses für etwa elf Monate im Bauch trägt. Die Wolle der Alpakas ist sehr wertvoll weil sie atmungsaktiv und auch für Allergiker geeignet ist. „Oft finden Alpakas auch Verwendung als Therapietiere in Alten- und Pflegeheimen“, erzählt Hafner weiter.

Würstchen zum Abschluss

Mittlerweile ist die gemischte Wandergruppe nach circa einer Stunde am Limestor angekommen. Dort erwartet die Kinder eine weitere Überraschung. Zum Ausklang des schönen und interessanten Ferienprogramms bruzzelt Bürgermeister Konle persönlich noch ein paar Bratwürstchen für die Kinder auf dem Grill und Rathausmitarbeiterin Annalena Deininger bastelt allen noch ein Alpaka aus Wollresten und Bastelkarton. Altbürgermeister Roland Gauermann brachte seine Gitarre mit zum Limestor und stimmte ein paar Lieder mit den Kindern ein. Das sind eben Ferien in Rainau.