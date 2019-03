Der Sportverein DJK Schwabsberg/Buch bietet viele Sportarten. Felicia Manz aus der vierten Klasse der Grundschule Schwabsberg hat sich für den „Zeitungstreff 2019“ kundig gemacht.

Die ganze Woche ist bei der DJK sportlich etwas los. Tennis oder Gymnastik, Kinderturnen oder Rope Skipping. Das alles und noch viel mehr bietet der Verein an. Hauptsächlich kennt man den Verein aber als Fußballverein.

Vor zwei Jahren hatte die DJK Schwabsberg/Buch 50-jähriges Jubiläum. Es wurde ein großes Fest am Bucher Stausee und vielen Veranstaltungen das ganze Jahr über gefeiert. Im Sommer findet jedes Jahr ein Tennisturnier statt, das abends mit einer Summer-Beach-Party endet.

In diesem Jahr findet am Stausee zum ersten Mal ein Sommerbiergarten statt, der von allen Rainauer Vereinen gestaltet wird. Am Jahresende gibt es eine Weihnachtsfeier im Vereinsheim mit Tombola, Liedern und gemütlichem Beisammensein. Außerdem ist der Sportplatz am Limes am Sonntagnachmittag immer einen Besuch wert, wenn die DJK spielt. Es gibt auch Kaffee und leckeren Kuchen.