Die Schwestern Schneider sind Schützenköniginnen

Der Titel des Schützenkönigs in der Schützen- und in der Jugendklasse geht an die Schwestern Anna und Sophia Schneider. Die beiden sind jetzt Königinnen der Schützenkameradschaft Weiler. Schützenkönigin der Schützenklasse ist Anna Schneider, erster Ritter ist Andreas Stock, zweite Ritterin Selina Prekler. Königin der Jugendklasse ist Sophia Schneider, ihre Ritterinnen sind Karla Köder und Eva Brenner-Schmid. Die Pokale der Schützenklasse gehen an Monika Baur vor Martin Fürst und Anna Schneider. In der Jugendklasse lag Karla Köder vor Sophia Schneider und Eva Brenner-Schmid. Die Pokale bei den Sportpistolen-Schützen sicherten sich: Albert Grimm vor Andreas Stock und Toni Zschocke. Das beste Blattl hatte Gangolf Schlipf vor Alfons Fürst und Martin Fürst. Meisterinder Schützenklasse ist Stefanie Traub gefolgt von Anna Schneider und Stefanie Rathgeb. Meister Sportpistole: Andreas Stock vor Andras Beerhalter und Albert Grimm. Foto: SKW