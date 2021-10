Der Limes im Fackelschein - Nachtpatrouille zum Limestor am 6. November

Zu einer unvergesslichen Führung zu ungewohnter Stunde laden die Limes-Cicerones an Roms Grenze zu den Germanen. Im Dunkeln entwickeln die antiken Ruinen ihren ganz besonderen Reiz und die Besucherinnen und Besucher sind mit von der Partie, wenn durch spannende Spielszenen und informative Erläuterungen der Limes aus dem Dunkel der Vergangenheit neu zum Leben erwacht. Dabei trifft man im Flammenschein auf so mancherlei zwielichtige Gestalten, deren Treue zu Rom mehr als fragwürdig ist. Bei der nun schon traditionell stattfindenden Nachtpatrouille erwartet die Besucher jedes Mal ein neues Erlebnis, in einer neuen Geschichte auf neuem Terrain längs des historischen Limes.

INFO: Die Nachtpatrouille zum Limestor Dalkingen findet am Samstag, 6. November statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Parkplatz unterhalb des Limestores. Eine Anmeldung ist unter 07361 / 503-1315 erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Es gelten die 3G-Regeln. Wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann und im Limestor ist ein Mund-Nasen-Schutz notwendig.