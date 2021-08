Der Liederkranz Schwabsberg verliert seinen Dirigenten

Schlechte Nachrichten für den Liederkranz Schwabsberg. Der Verein verliert seinen langjährigen Dirigenten Bernd Büttner. Der Berufsmusiker hat bei der jüngsten Hauptversammlung seinen Abschied angekündigt.

„Ein Freund, ein guter Freund!“ Mit diesem Musikstück von den Comedian Harmonists hatte Bernd Büttner am Klavier die Hauptversammlung des Liederkranzes Schwabsberg eröffnet. Das Lied konnte wegen der aktuellen der Corona-Auflagen nur instrumental vorgetragen werden. Danach folgte die traurige Nachricht des Dirigenten, dass er seine Chorleitertätigkeit in Schwabsberg beenden muss. Aufgrund eines Berufswechsels sei ist es ihm künftig nicht mehr möglich, seine bisher fünf Chöre weiter zu führen. Sichtlich bewegt sprach Büttner allen Sängern seinen herzlichen Dank für die zwölfjährige Zusammenarbeit aus. Er versprach dem Liederkranz Schwabsberg auch weiter in Freundschaft verbunden zu bleiben. Dass dies auf Gegenseitigkeit beruht, zeigte der anschließende stehende Beifall aller anwesenden Sänger für Büttner.

In seinem Bericht blickte danach der Vorsitzende Frank Kroboth auf das Vereinsjahr 2020 mit sehr wenigen Proben und Chorvorträgen zurück. Zum Neujahrstreffen der Gemeinde hatte man noch einen gemeinsamen Auftritt mit dem Musikverein Dalkingen und den benachbarten Männerchören. Außerdem konnte noch ein Kappenabend im Vereinslokal stattfinden. Im März mussten dann die Theateraufführungen abgesagt werden, obwohl die Proben bereits weit fortgeschritten waren und der Vorverkauf bereits begonnen hatte. Auch der Chorprobenbetrieb musste komplett eingestellt werden. Die geplanten Feste und Chorauftritte fielen bis zum heutigen Tag aus. Frank Kroboth dankte allen Sängern für den Zusammenhalt und die Treue zum Verein in diesen schweren Zeiten. Nur so könne der Verein 2024 sein 100-jähriges Bestehen feiern.

Nach den Berichten des Schriftführers Martin Schmid und des Kassierers Karl-Heinz Schwitz folgte die Entlastung der Vorstandschaft durch Gemeinderat Anton Bühler.

Bei den Wahlen konnte für den Schriftführer Martin Schmid mit Anton Güntner ein Nachfolger gefunden werden. Der zweite Vorsitzende Daniel Schaffer und die Beirätin Rebekka Schaffer wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt.

Der Vorsitzender Frank Kroboth kündigte für die Zeit nach der Sommerpause je nach Infektionsgeschehen regelmäßige Treffen zur Kameradschaftspflege an. Wann es mit den Chorproben weiter geht, ist abhängig vom Erfolg der Dirigentensuche.

Folgende Mitglieder wurden bei den Ehrungen durch den Vorsitzenden Frank Kroboth ausgezeichnet. Aktive Chormitglieder: 30 Jahre: Harald Kübl. 50 Jahre: Anton Bühler und Paul Reeb. 60 Jahre: Karl Wiedemann. 70 Jahre: Patriz Fürst. Fördernde Mitglieder: 25 Jahre: Hans-Joachim Bauer, Thomas Bühler, Matthias Manz, Edgar Merz, Hilde Müller und Thomas Schmid. 30 Jahre: Kaspar Ilg und Sebastian Kalka. 50 Jahre: Hans Ullmann. 60 Jahre: Hans Merz.