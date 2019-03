Der Fasching der Dalkinger Mischthoga bietet jedem etwas

Zuerst haben die Kinder gefeiert, am späten Abend sind dann die Erwachsenen an der Reihe gewesen. Der Hoga-Fasching der Dalkinger Mischthoga hat mittlerweile viele Fans.

Flotte Tanzmusik, aufmerksame Gastgeber, die sich um das leibliche Wohl ihrer Gäste kümmern, und ein kleines Unterhaltungsprogramm – all das gehört zum eigentlich noch jungen Hogafasching in Dalkingen. „Fasching wurde bei uns im Dorf ja schon immer gefeiert, aber eher doch mehr im Privaten. Seit der Gründung unserer Narrenzunft vor elf Jahren haben wir versucht, den Fasching in Dalkingen ein wenig größer und bunter zu gestalten. Wie man sieht, gibt uns der Erfolg recht“, sagt Klaus May, Sprecher der Dalkinger Mischthoga.

„Noch nie so viele Gäste in der Halle“

Seit einigen Jahren haben die Mischt-hoga einen Kinderfasching im Programm. Und die Kleinen sind total begeistert von dem, was die Mitglieder der Dalkinger Mischthoga an einem Faschingsnachmittag an Unterhaltung auf die Beine stellen. In diesem Jahr durfte sich jedes Kind einen eigenen Faschings-Button basteln und außerdem noch ein Tattoo auf die Stirn oder Wange machen lassen – völlig schmerzfrei, versteht sich. „Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Gäste hier in der Halle“, meint May. Weil die Kinder gut versorgt waren, hatten die Eltern auch mal Zeit, sich miteinander zu unterhalten. Dazwischen gab es immer wieder lustige Tanzrunden – genau wie bei den Erwachsenen am Abend.

Am Abend ging es in die zweite Runde des Hogafaschings, jetzt aber für die großen Faschingsfans. Die Jugend des SV Dalkingen trat mit Tanzeinlagen auf die Hallenbühne. „Schnitzeljäger“ Günter Vogt las die aktuellen Begebenheiten aus der Schnitzelbank Dalkingens vor, was für große Erheiterung unter den Gästen sorgte. Wer die gemütliche Art des Faschings sucht, ist beim Hogafasching in Dalkingen genau an der richtigen Adresse.