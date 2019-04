Am Dorfhaus in Saverwang steht nun auch ein Automatischer Externer Defibrillator für Notfälle bereit. Dank einer Spende von 1130 Euro der VR-Bank Ellwangen und einem Zuschuss der Gemeinde Rainau in gleicher Höhe war das DRK Rainau in der Lage, das Gerät zu beschaffen und bereitzustellen. Bei der Spendenübergabe am Dorfhaus waren (von links) Bereitschaftsleiterin Birgit Geiger, Gemeinderat Martin Kurz, VR-Bank-Chef Jürgen Hornung, Bürgermeister Christoph Konle sowie der DRK-Ortsvereinsvorsitzende Roland Gauermann dabei. Foto: DRK Rainai