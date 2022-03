Wie sah das Leben früher am Limes aus? Hannah Löhn und Jakob Gauermann, Viertklässler der Grundschule Schwabsberg, haben sich über den Limes bei Limes-Cicerone Roland Gauermann informiert.

Der Limes war die Grenze zwischen dem römischen Reich und Germanien. Er war 550 Kilometer lang und bestand aus Holzpalisaden. Erbaut wurde er von Rheinbrohl am Rhein und endete bei der Donau westlich von Regensburg. Bereits 160 Jahre nach Christus wurde der erste Limesturm von den Römern bei uns gebaut.

Es gab ungefähr 1000 Wachtürme. Auf diesen Türmen waren jeweils vier Soldaten, die tagsüber und nachts die Grenze bewachen mussten. Auf der römischen Seite gab es 63 Kastelle mit etwa 30 000 Soldaten. Bei einem Angriff der Germanen, mussten die Soldaten die Kastelle alarmieren. Bei Tag haben die Soldaten mit Fahnen gewunken und nachts mit einer Fackel. Wenn es neblig war, bliesen sie in ein Horn. Nun wussten die Soldaten, dass sie ausrücken mussten.

In Aalen waren früher 1000 Reiter und im Kastell in Buch waren es 500 Fußsoldaten und 150 Reiter. Bald nach dem Jahr 200 nach Christus wurden die Holzpalisaden und die Wachtürme abgerissen und durch Steinmauern und Steintürme ersetzt. Die Mauern waren so stabil, dass es an ein paar Stellen Grenzübergänge gab. Bei uns war das Limestor der Grenzübergang. Hier wurden Reisende kontrolliert. Im Jahr 213 nach Christus ist der Kaiser aus Rom zum Limestor gekommen. Dazu wurde ihm ein großer Ehrenbogen gebaut. 1969 wurde der alte Limesturm gebaut und 2008 wurde der neue Limesturm zwischen Schwabsberg und Buch gebaut.