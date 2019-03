Dalkinger Misthaken präsentieren Lösung für die Energiewende

Die kurzfristig herangeschafften Fördergelder, die die Energiewende in Rainau einleiten sollen, scheinen gut angelegt zu sein. Denn die Dalkinger Misthaken sind Tage vor dem Rathaussturm und dem anschließenden Narrengericht mit einer wissenschaftlichen Sensation an die Öffentlichkeit getreten.

„Wir haben die Lösung für die angestrebte Energiewende in Rainau gefunden“, so der Vorsitzende der Dalkinger Misthaken, Klaus May. Die Konstruktionspläne für die komplizierten, aber sehr effizienten Stromumwandler wären schon fertig in den Schubladen gelegen. Wie immer bei innovativen Ideen und Impuls-Projekten scheiterte die Umsetzung jedoch am Finanziellen. Nicht aber in Rainau. Der Bitte der Misthaken um schnelle finanzielle Hilfe ist Bürgermeister Christoph Konle unverzüglich nachgekommen. Völlig unbürokratisch und Dank guter Kontakte zur Politik hatte Konle Sonderfördertöpfe des Bundes und des Landes anzapfen können.

Die Misthaken haben nun ihr Wort gehalten und pünktlich zum Gumpendonnerstag die speziellen Energiekonverter fertig gebaut. Jetzt lag es an den Misthaken die Funktionstüchtigkeit ihrer Apparate nachzuweisen. Dies, so muss man neidlos anerkennen, ist ihnen auf ganzer Linie gelungen. Sie haben vorausschauend gehandelt und nicht nur auf eine Energieumwandlungsform gesetzt. Der erste Prototyp ist in der Lage, Geistesblitze in Strom umzuwandeln.

Sonderbarerweise funktionierte dieses Modell nur bei ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern. Bürgermeister Konle selbst hatte Probleme damit, die Energiespeicher mit seinen Geistesblitzen zu laden. Erst der zweite Prototyp brachte die erhoffte Wende. „Das ist eine Apparatur, die kann sogar heiße Luft in Strom umwandeln“, sagte May stolz. Tatsächlich wollte die Energieanzeige bei der Testperson Konle gar nicht mehr auf Null runtergehen. Der Bürgermeister selbst zeigte sich sehr beeindruckt von beiden Erfindungen, verstand aber das Prinzip des ersten Prototyps nicht. Aufgrund dieser Ignoranz und des offensichtlichen Unverständnisses verurteilte das hohe schreckliche Gericht der Misthaken Bürgermeister Konle zum Anbau von 60 Zuckerrüben und der rechtzeitigen Lieferung zum Rübengeisterschnitzen im Herbst dieses Jahres.