Dalkinger Mischthoga lösen Rainaus Energieproblem

Am Freitag, 1. März, stürmen die Dalkinger Misthaken das Dalkinger Rathaus. Vermutlich wird sich Bürgermeister Christoph Konle gegen seine Absetzung stemmen, dass er Erfolg haben wird, ist unwahrscheinlich.

Der Rathaussturm in Dalkingen ist ein Spektakel. Mit viel Fantasie wird verteidigt, mit Raffinesse wird gestürmt. Zuvor werden noch die Schülerinnen und Schüler der benachbarten Grundschule in Dalkingen von ihren Lernqualen erlöst und die Lehrer dingfest gemacht.

Für großen Spaß ist beim anschließenden Narrengericht in der Turnhalle gesorgt. Auf Bürgermeister Christoph Konle wartet eine Überraschung: die Dalkinger Mischthoga haben die Energiefrage der Gemeinde Rainau im Alleingang gelöst. „Der wird vielleicht Augen machen“, verspricht Vorsitzender Klaus May.

Einen kleinen „Misthaken“ hat die ganze Sache aber noch. „Uns fehlt noch die nötige Anschubfinanzierung in Höhe von einer Million Euro. Für alles andere sorgen wir schon“, sagt May. Bürgermeister Konle ist schlichtweg begeistert, dass in Rainau so kreative und innovative Bürgerinnen und Bürger wohnen. Die Anschubfinanzierung sei kein Problem, er habe eine super Draht nach Stuttgart und Berlin. Jetzt wartet Konle nur noch auf den Geldboten, um dann dem Wissenschaftsteam der Michthoga den Geldkoffer persönlich zu überreichen.

Wer erleben möchte, wie die Innovation funktioniert, sollte zum Narrengericht in der Turnhalle kommen, nach dem Narrensturm. Der beginnt um 10.59 Uhr. Von dort geht es in einem Festzug zur Halle.