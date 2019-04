Dalkinger Krankenpflegeverein ist fest im Ort verankert

Der Dalkinger Krankenpflegeverein begeht in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Wie sich an der Entwicklung der Mitgliederzahlen zeigt, ist das Angebot des Vereins für die Bewohner der Rainauer Teilgemeinde durchaus interessant.

Der Krankenpflegeverein Dalkingen hat eigentlich allen Grund zur Freude. Von 2013 bis Anfang 2019 ist der Mitgliederstand um 143 Mitglieder angewachsen und liegt bei nun 360 Mitgliedern. Das entspricht einem Drittel der Dalkinger Bevölkerung.

Jeder Haushalt soll Mitglied werden

„Unser Ziel muss es sein, zumindest jeden Haushalt, das sind in Dalkingen aktuell 410 Haushalte, zu Mitgliedern unseres Vereins zu machen“, meint der Vorsitzende Josef Jäckl. 183 Haushalte verzeichnet der Verein in seinem Mitgliederbuch. Das beharrliche Werben zeigt auch Wirkung im Durchschnittsalter aller Mitglieder. 47 Prozent sind jünger als 60 Jahre.

Einen Schnitt, den die Gemeinschaft in ihrer gesamten 75-jährigen Vereinsgeschichte so noch nie hatte. „Das zeigt, dass wir mit unseren Angeboten und Leistungen voll im Trend dieser Zeit liegen“, meint Jäckl. Hilfe gibt es nicht nur für für Menschen, die zum Beispiel ihre kranken oder pflegebedürftigen Familienangehörigen zuhause versorgen und pflegen. Der Verein hat nun beschlossen, den pflegenden Verwandten einen Pflegehilfezuschuss von 300 Euro im Jahr zukommen zu lassen, als Anerkennung der vielen geleisteten Pflegearbeit. Auch für junge Familien ist das Angebot attraktiv. „Ein Kind wird krank. Der Vater ist geschäftlich unterwegs, die Mutter muss mit dem Kleinkind dringend zum Arzt. Ein Anruf bei uns genügt und wir organisieren die Arzt- und Behandlungsfahrt. Wir holen das Kind und die Mutter direkt an der Haustür ab und fahren sie auch wieder nach Hause. Egal wie lange es beim Arzt dauert“, erzählt Jäckl.

Gemeinde Rainau und die Kirche stehen hinter dem Verein

Im vergangenen Jahr standen am Ende 130 Arzt- und Behandlungsfahrten im Fahrtenbuch des Vereins. Auch in vielen anderen Situationen kann der Pflegeverein seinen Mitgliedern helfen. So bietet der Verein seinen Mitgliedern auch wertvolle und interessante Vorträge an , etwa zum Thema Lebensqualität im Alter. Die sechsteiligen Kurse unter professioneller Anleitung von Fachleuten finden regelmäßig reichlich Interesse bei ihren Mitgliedern. Die Kursgebühren übernimmt der Krankenpflegeverein.

„Diese Jungsenioren, die sich im Ehrenamt für diesen Verein engagieren, sind in meinen Augen ein Vorbild für uns alle. Eine ganze Dorfgemeinschaft lebt von deren unermüdlichem Engagement. So funktioniert echte Solidarität“, meint auch Bürgermeister Christoph Konle. Seine Gemeinde unterstützt den Krankenpflegeverein in allen Belangen, ebenso die Kirchengemeinde, die jedes Jahr die Arbeit des Vereins mit 4500 Euro fördert. Zum anderen finanziert sich der Verein über den jährlichen Mitgliedsbeitrag. Und der liegt gerade mal bei 15 Euro im Jahr pro Mitglied oder Haushalt.