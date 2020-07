Dalkinger Jagdgenossenschaft vergibt Neuverpachtung

Die Jagdgenossenschaft Dalkingen hat bei ihrer Hauptversammlung in der Turn- und Festhalle auf das Jahr 2019 zurückgeblickt. Besonder die neue verpachtung der Jagd hat die Genossenschaft beschäftigt. Diese wird an den Schweizer Gianni Parpan vergeben.

Vorstand Xaver Häfele begrüßte die Jagdgenossen, sowie Bürgermeister Christoph Konle, Revierleiter Kienzle, Jagdpächter Joachim Steiff sowie die Jagdpachtbewerber Gianni Parpan aus der Schweiz und vier Jäger aus der Gemeinde, die sich gemeinsam um die Jagdpacht beworben haben.

Corona bedingt musste die Hauptversammlung mit allen Bestimmungen in der Turn- und Festhalle in Dalkingen abgehalten werden. Nach einem sehr trockenen Jahr 2019 war das Geschäftsjahr durch eine Vielzahl an Sitzungen geprägt bei denen es hauptsächlich um das Thema Jagdverpachtung ging.

Schriftführer Thorsten Häußer ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Neben verschiedenen Reparaturen an den Geräten wurden noch verschiedene Wege präpariert. Kassierer Paul Schlipf berichtete über die Ein- und Ausgaben.

Bürgermeister Konle nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor. Danach wurde Andreas Burkert als weiterer Beisitzer in die Vorstandschaft gewählt. Danach erläuterte der Vorsitzende, dass der bisherige Jagdpächter im Oktober 2019 gebeten hatte, aufgrund seiner Krankheit die Jagdpacht vorzeitig zu beenden. Dies wurde durch die Vorstandschaft bewilligt. Daraufhin wurde mit der Suche eines neuen Jagdpächters begonnen. Zu den ersten Bewerbern gehörten waren die vier Jäger (Christoph Fischer, Daniel Brecht, Robert Wetzstein, Karl Schlipf) aus der Gemeinde, die als Pächtergemeinschaft ihr Interesse bekundeten und ein Angebot unterbreiteten.

Um weitere Kandidaten die Möglichkeit zu geben, wurde die Jagdpacht ausgeschrieben. Überraschend groß war der Zulauf an Interessenten für die Jagdpacht mit Jagdhütte und Kühlzelle. Nach vielen Gesprächen fiel die Wahl auf die zwei Bewerber, die sich in der Hauptversammlung vorstellen sollten. Alles war für die Hauptversammlung Anfang März vorbereitet.

Die geplante Hauptversammlung musste wegen Corona auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Der Pächter erklärte sich bereit, die Jagdpacht bis zur Hauptversammlung mit seinen Jägern weiterhin auszuüben. Nun endlich, fast vier Monate später, konnte die Hauptversammlung mit der Jagdverpachtung durchgeführt werden.

Der Berufsjäger Gianni Parpan aus der Schweiz überzeugte die Jagdgenossen durch seine klare Darstellung, wie er sich eine Jagdpacht in Zusammenarbeit mit örtlichen Jägern vorstellt. Er ging als klarer Sieger aus der Wahl hervor. Die Vorstandschaft wünscht ihm alles Gute und viel Erfolg.

Danach stellte sich noch Revierleiter Sebastian Kienzle vor und sprach über den aktuellen Stand bei der Waldbearbeitung.