Dalgamer Mischthoga auf Expansionskurs

Die Dalgamer Mischthoga können sich über Zuwachs freuen. Am Sonntag taufte die Rainauer Narrenzunft vier Neulinge mit Sechtawasser. Danach wurde zünftig gefeiert.

Blaue Fischerhemden, rote Käppies, rotes Halstuch, eine Respekt einflößende Mistharke und ein Modell der Dalkinger Kirche auf dem Hänger im Schlepptau: Das sind die „Dalkinger Misthaken“, eine noch junge Narrenzunft aus Rainau. 2008 gegründet expandiert die närrische Truppe im rasenden Tempo. Heute zählt die Narrenzunft 40 aktive Mitglieder und gefühlt fast so viele Kinder und Jugendliche. „Wir müssen da keine Werbung machen. Die Jugend kommt einfach zu uns und hat ihren Spaß – so wie wir natürlich auch“, sagt der Vorsitzende der Dalkinger Misthaken, Klaus May, mit einem Augenzwinkern.

Der Name Dalgamer Mischthoga geht übrigens zurück auf eine angeblich wahre Begebenheit im Dorf. „So ganz kennen wir die Geschichte auch nicht. Aber die Überlieferung im Ort sagt, dass unser Vereinsname sich durchaus an eine wahre Begebenheit anlehnt“, erzählt May. Demzufolge soll einem Bauern damals in der Kirche in Dalkingen das Feuer in seinem Pfeifle ausgegangen sein. Streichhölzer hatte der Bauer in dem Moment nicht zur Hand und da fiel sein Blick auf das ewige Licht unterm Kirchendach. Flugs seinen Misthaken geholt, lupfte der Bauer das Lichtlein herunter, um sich damit sein Pfeifle wieder anzuzünden. Das zufällig in diesem Moment der Pfarrer auftauchte, machte die Sache nicht unbedingt besser. „Was der Pfarrer dem Bauern da so alles an den Kopf geworfen haben soll, überlassen wir lieber der Überlieferung“, meint May lachend.

Keine Überlieferung, sondern real-nasses Brauchtum ist die traditionelle Taufe von neuen Mischthoga. In diesem Jahr erlebte die Gruppe vier Neueintritte. Getauft werden die Frischlinge natürlich mit quellfrischen Sechtawasser. „Wir müssen die natürlich vorher waschen, damit wir auch wissen, ob es wirklich echte Dalgamer Mischthoga sind“, sagt May.

Dieser Test wurde am Sonntag von allen vier Täuflingen problemlos bestanden. Und es floss nach der Taufe mit Wasser auch noch reichlich Bier. Wer die Dalgamer Mischthoga einmal live erleben will: Die Gruppe wird in diesem Jahr unter anderem beim Faschingsumzug in Pfahlheim dabei sein.