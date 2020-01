Cäcilia Dalkingen bereitet ihr Jubiläumsjahr vor

Der Gesangverein Cäcilia Dalkingen wird 100 Jahre alt. In diesem Jahr gibt es deshalb viele Jubilumsveranstaltungen. Darauf wies der Vorsitzende Stephan Wiedenhöfer in der Hauptversammlung hin. Außerdem blickte er auf ein arbeitsreiches und harmonisches Vereinsjahr zurück.

Nach einem Lied eröffnete der Vorsitzende die Hauptversammlung im Gasthaus „Linde“. Er blickte auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres zurück. Erwähnenswert waren die Beteiligung am Konzert zum 70-jährigen Bestehen des Liederkranzes Ellwangen in der Stadthalle und an der Schlagerparty in Unterriffingen sowie viele Ständchen in Dalkingen. Beim ersten Lichterfest am Bucher Stausee war der Verein im Arbeitseinsatz, ebenso bei der Bewirtung zweier Hochzeiten. In Summe zeigte sich der Vorsitzende mit den Veranstaltungen zufrieden.

Aktuell sei der Verein sehr gut aufgestellt, der Männerchor habe einen passablen Altersdurchschnitt von 51 Jahren und derzeit 45 aktive Sänger.

Vorsitzender bittet um Mithilfe

Dieses Jahr steht das 100-jährige Bestehen des Gesangvereins an. Die Vorbereitungen der übers Jahr verteilten Veranstaltungen erfordern viel Zeit und Einsatz des Vorstandsteams. Deshalb bat der Vorsitzende um Mithilfe bei den Veranstaltungen durch die Aktiven, deren Frauen und auch durch andere Dalkinger Vereine.

Jubiläumskonzert am 25. April

Besonders erfreulich war der Start des Projektchores Anfang Januar mit über 60 Sängerinnen und Sängern. Der Projektchor unter Leitung von Markus Angstenberger wird beim Jubiläumskonzert am 25. April in der Mehrzweckhalle Dalkingen auftreten.

Highlights beim Kinder- und Jugendchor Cillis waren ein Auftritt in der Kirche, ein Konzert auf der Seebühne am Bucher Stausee und beim Sängerbesen. Cillis-Chorleiterin Carolin Schuster war krank und ließ ausrichten, dass derzeit die Vorbereitungen auf ein Benefizkonzert in Dettenroden und auf das Jubiläumskonzert des Vereins laufen.

Bürgermeister Christoph Konle gratulierte dem Verein zu seinem 100-jährigen Bestehen und überreichte eine Spende der Gemeinde. Weiter meinte er, dass der Chor sich hervorragend präsentiere und über die Gemeindegrenzen bekannt sei. Der Altersdurchschnitt sei gut, Nachwuchssänger seien vorhanden und man könne hoffnungsvoll in die Zukunft schauen.

Die Wahlen bestätigten den Vorsitzenden Stephan Wiedenhöfer, Schriftführer Klaus Deis und die Beiräte Josef Schmid, Florian Schultes, Martin Häfele und Markus Helmle.

Hans Wiedenhöfer fehlte nie

Im Anschluss gab es die Ehrungen für fleißigen Chorprobenbesuch. In keiner der 36 Chorproben fehlte Hans Wiedenhöfer. Einmal fehlten Markus Walzhauer, Hans Hauber und Josef Wanner. Zweimal fehlte Silvester Wanner. Dreimal fehlten Stephan Wiedenhöfer, Uli Götz, Josef Fürst und Stefan Helmle.

Für 13-malige Ehrung beim Probenbesuch in Folge erhielt Silvester Wanner ein kleines Dankeschön.