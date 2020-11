Bucher Stausee wird komplett abgelassen

Zum ersten Mal seit 2007 wird der Bucher Stausee vollständig abgelassen. Grund dafür sind Arbeiten am Rückhaltebecken. Am Wochenende sind alle Fische entnommen worden. Im kommenden Frühjahr soll alles wieder im gewohnten Zustand sein. Nach den geänderten Vorschriften für Wasserrückhaltebecken muss es einen zweiten Ablass geben, der den Betrieb alleine aufrecht erhalten kann, wenn der andere Ablass ausfallen sollte. Außerdem müssen Stahlwasserbauteile saniert werden. In den sogenannten Mönchschacht unter dem Betriebsgebäude muss zudem ein Podest zur Arbeitssicherheit eingebaut werden. Bauwerks- und Dammfußentwässerung müssen ebenfalls saniert werden. Die Maßnahme kostet nach Angaben des Wasserverbands Obere Jagst 1,1 Millionen Euro. Foto: thomas Siedler