Bucher Stausee soll Bushaltestelle bekommen

Der Bucher Stausee soll bald auch mit dem Bus erreichbar sein. Das hat Bürgermeister Konle bei der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben. Eine Bushaltestelle werde derzeit geprüft. Gewünscht ist, dass der Stadt-Land-Bus dort hält, der nach Konles Worten „sehr gut nachgefragt“ werde.

Mit dem Stadt-Land-Bus können die Bürger auch abends noch für einen Euro in die Stadt und wieder nach Hause fahren. Das Angebot richtet sich vor allem an junge Leute in den ländlichen Gemeinden und Teilorten.

Außerdem sollen die Toiletten im Kulturzentrum am Bucher Stausee überdacht werden. Bisher sind sie nur von außen erreichbar. Konle veranschlagt dafür 8000 bis 10 000 Euro. Das werde über Mehreinnahmen aus der Pacht wieder hereingeholt.