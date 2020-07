Bucher Stausee: Parkgebühren sorgen immer wieder für Ärger

Schwäbische.de-Berichte über den Bucher Stausee lösen in den sozialen Netzwerken regelmäßig Diskussionen aus. Anfangs wurde kritisiert, dass der Badeplatz noch geschlossen war. Nach der Öffnung meldeten sich besorgte Stimmen, die Corona-Abstände würden dort nicht eingehalten. Zuletzt sind auch die Parkgebühren wieder im Visier gewesen und wurden vielfach kritisiert.

Zum Thema Parkgebühren wollte sich der Rainauer Bürgermeister Christoph Konle auf Nachfrage nicht äußern. Er verweist auf Landrat Klaus Pavel, der erster Vorsitzender des Zweckverbands ist. Vor Kurzem hatte Konle jedoch betont, die Parkgebühren am Bucher Stausee seien moderat und angemessen.

Eine Stunde parken sei dort kostenlos, damit Spaziergänger, Hundebesitzer oder Jogger ihre Runden drehen können, ohne gleich zur Kasse gebeten zu werden. Drei Stunden kosten zwei Euro – in der Nebensaison einen Euro. Für das Tagesticket werden vier Euro fällig.

+++Die Corona-Krise auf der Ostalb - Alle Inhalte im Themen-Dossier+++

Auf den zwei Parkflächen gibt es rund 600 Stellplätze. Außerdem darf auf den angrenzenden abgemähten Wiesenflächen während der Hochsaison geparkt werden. Damit stehen rund 1500 Parkplätze zur Verfügung. Längst nicht genug, wenn - wie am vergangenen Wochenende - rund 10 000 Menschen die Freizeitanlage überrollen.

Auf Nachfrage teilt das Landratsamt in Aalen mit, die begrenzte Zahl der Parkflächen seien keine Zugangsbeschränkung und sollten es auch nicht sein. Es gebe an anderen Plätzen weitere Parkmöglichkeiten, außerdem würden viele Besucher zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Inline-Skates kommen.

Auf die Frage, warum es überhaupt seit Herbst 2019 dort Parkgebühren gibt, heißt es beim Landratsamt: „Da am Bucher Stausee in den vergangenen Jahren große Investitionen zur Steigerung des Freizeitwerts umgesetzt wurden und diese Angebote ohne Entgelt zur Verfügung stehen, dienen die Einnahmen dazu, die Anlagen zu pflegen und in einem sehr guten Zustand zu halten, was wiederum den Besuchern zugute kommt“.

Auf die Zahlen geschaut zeigt sich schnell: Die Einnahmen aus den Parkgebühren decken nur einen sehr kleinen Teil der Aufwendungen. Der Erlös aus den vier Parkscheinautomaten, die 30 000 Euro gekostet haben, komme 1:1 dem Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch zugute.

Diese Einnahmen hatte der Zweckverband früheren Angaben zufolge auf jährlich 30 000 Euro beziffert. Die Investition sollte sich also bereits diesen Herbst gerechnet haben. Ursprünglich hieß es, die laufenden Kosten für die Automaten würden auf 5000 Euro jährlich veranschlagt. Das Landratsamt teilt jetzt mit, es seien bisher keine Wartungskosten angefallen. Für die Leerung der Automaten sind die Seewärter zuständig.

Die Kontrolle der Parkgebühren übernimmt dem Landratsamt zufolge der gemeindliche Vollzugsdienst: „Es sind zwei Personen in Teilzeit damit beschäftigt, die Einhaltung der Vorgaben zu kontrollieren und gegebenenfalls Bußgelder zu verhängen“. Bei der Aufstellung der Automaten hieß es, dafür seien 10 000 Euro im Haushalt eingestellt.

Im Vergleich zu diesen Beträgen sind die Investitionen in das Erholungsgebiet gewaltig: Rund drei Millionen Euro flossen laut Landratsamt in den vergangenen Jahren in die Freizeitanlage und haben den Bucher Stausee zu einem Aushängeschild für den Tourismus auf der Ostalb gemacht.

Dazu gehören das Wegenetz, ein großer Wasserspielplatz, der neue barrierefreie Seezugang, ein Ziehfloß für Kinder und der lange Badesteg, welcher demnächst offiziell eröffnet wird. Außerdem gibt den Kiosk Leuchtturm und die Strandbar, eine Rettungswache und sanitäre Anlagen.

Besucherzahlen steigen stetig und damit auch das Risiko zum Corona-Hotspot zu werden

Das Konzept geht auf: „Wir freuen uns über steigende Besucherzahlen“, sagte Konle vor Kurzem im Gespräch mit unserer Zeitung. Angesichts der Pandemie müsse man jedoch wachsam sein. Klar ist: Der Bucher Stausee soll seinen Ruf keinesfalls als Corona-Hotspot mehren.

Andererseits wollen er und Landrat Pavel die Besucher dort nicht zu sehr einschränken. Wegen der Zugangsbeschränkungen in Freibädern wie dem Kressbachsee, wird der Bucher Stausee an den Wochenenden buchstäblich zum Überlaufbecken.

Der Einsatz des Sicherheitsdiensts wird ständig überprüft. Gemeinsam mit der Polizei werden die Maßnahmen besprochen und den Erfordernissen angepasst. Landratsamt Ostalbkreis

Deshalb werden zusätzlich zu den Kontrollen durch das Ordnungsamt und der Polizei seit dem vergangenen Wochenende Kräfte des EOS-Sicherheitsdiensts in Heidenheim eingesetzt (wir berichteten am 21. Juli), die dort auf die Einhaltung der Corona-Auflagen achten und ein Sicherheitsgefühl vermitteln sollen. Gleich mit zwölf Mann war EOS am See aufmarschiert. Auch das dürfte Übrigens mit einigen tausend Euro zu Buche schlagen.

Den See für Besucher zu schließen, komme für ihn nicht in Frage, sagte Konle noch Anfang dieser Woche. Dass so eine drastische nicht unmöglich ist, zeigt die Schließung des Breitenauer Sees bei Heilbronn. Auf die Frage, ob abseits des Sicherheitsdienst weitere Maßnahmen geplant sind, teilt das Landratsamt mit: „Der Einsatz des Sicherheitsdiensts wird ständig überprüft. Gemeinsam mit der Polizei werden die Maßnahmen besprochen und den Erfordernissen angepasst.“