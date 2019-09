Big Band swingt am Bucher Stausee

Die Big Band Ellenberg hat am Sonntagmittag am Bucher Stausee vor großem Publikum einen beschwingten Auftritt hingelegt. Zuvor hatten die Musiker im Rahmen ihrer „Eintagestournee“ am Vormittag bereits im Stadtgarten in Dinkelsbühl gespielt.

Am Bucher Stausee begeisterte die Ellenberger Big Band unter der Leitung von Ulrich Kraft mit Klassikern wie „Over the Rainbow“ oder dem Whitney-Houston-Hit , „One Moment in Time“.

Das Publikum genoss diese sehr entspannte Unterhaltung und Atmosphäre am See sichtlich.