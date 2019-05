Big Band-Sound beim Segeltaxi

2019 ist für die Big Band des Aalener Schubart-Gymnasiums (SG) ein äußerst ereignisreiches Jahr mit einem proppevollen Terminkalender. Die aktuelle Konzert-Tournee der Band endet diesen Sonntag beim Segeltaxi am Bucher Stausee.

Seit 30 Jahren gibt es die SG Big Band nun schon. Mitte März wurde der runde Geburtstag bei einem Gemeinschaftskonzert mit den Profis der SWR Big Band in der Aalener Stadthalle gebührend gefeiert. Nach einer kurzen Verschnaufpause jagt seit Mitte Mai ein Auftritt den anderen. Im „kleinen“ Rahmen wurde die Einweihung des neuen Fachtraktes am SG musikalisch gefasst. Danach ging es richtig los.

Vom 23. bis zum 26. Mai war die Band als Vertreter Baden-Württembergs beim Festival „Schulen musizieren“ im Saarland. Dort standen neben der Preisverleihung für den gewonnenen Komponisten-Wettbewerb auch fünf Konzerte in Saarbrücken und Saarlouis auf dem Tourplan. Gerade mal einen Tag nach der Rückkehr aus dem Saarland folgte ein Auftritt in der Aalener Stadthalle. Ebendort trafen sich dann zwei Tage später, am 29. Mai, vier Aalener Big Bands zum gemeinsamen Konzert. Die Formationen des KGW, des THG, der Musikschule Aalen und des Schubart-Gymnasiums wurden für diesen furiosen Abend mit einer Urkunde der Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann geehrt.

Der Höhepunkt der Tournee, sozusagen das „Finale furioso“, steht am kommenden Sonntag beim Segeltaxi am Bucher Stausee an. Bei der Benefizaktion am 1. und 2. Juni wird neben Mitsegeln, Tombola und Familienfest auch ganz viel Live-Musik geboten. Am Samstag spielen „Raised in Basement“ und „Tightrope“. Den Frühschoppen am Sonntag von 10 und 13 Uhr übernimmt die SG Big Band bevor die schwäbisch-Folk-Rock-Formation „Gradraus“ den musikalischen Schlusspunkt setzt. Mit dem Erlös des Segel- und Musikfestivals unterstützt Segeltaxi kranke Kinder und ihre Familien.